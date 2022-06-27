Зеленський про удар по Кременчуку: один з найзухваліших терактів в історії Європи

Це не помилкове попадання ракет, а прорахований російський удар, зазначив президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними. Про це глава держави сказав у своєму традиційному вечірньому зверненні.

«Сьогоднішній російський удар по торговельному центру в Кременчуці – один з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Мирне місто, звичайний торговельний центр, всередині жінки, діти. Звичайні цивільні люди. Перед оголошенням повітряної тривоги там було близько тисячі людей», – сказав президент.

Зеленський попередив, що втрати можуть бути значними.

«На щастя, наскільки це відомо на цей час, багато людей встигли вийти. Їх встигли вивести. Але всередині ще залишилися люди – працівники, частина відвідувачів. ... Встановити кількість жертв на цей час поки що неможливо, спалахнула пожежа на площі понад 10 тисяч квадратних метрів, рятувальна операція продовжується, але маємо бути свідомі того, що втрати можуть бути значними», – зазначив він.

Також президент наголосив, що РФ влучила саме в цей об'єкт не випадково.

«Вдарити ракетами по такому об’єкту можуть тільки абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на Землі. Це не помилкове попадання ракет, це прорахований російський удар. Саме у цей ТЦ», – заявив глава держави.

За словами президента, для допомоги постраждалих вже виїхали лікарі з Києва. Міністр внутрішніх справ – на місці, координуватиме всі необхідні дії.

Зеленський висловив співчуття родинам тих, хто постраждав за загинув під час атаки, та закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, російські війська сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово–розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян звертатися до мобільного пункту поліції, у разі, якщо вони втратили зв’язок з рідними, які перебували у місці влучання російської ракети.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.

Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х–22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту– 22 М3 .

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