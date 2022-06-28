Окупанти з артилерії обстріляли Сумщину

Рашисти з артилерії обстріляли громаду на Сумщині

Після 22 години ворог відкрив вогонь по Білопільській громаді

Сумську область обстріляли з артилерії з території РФ. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«З 16 години росіяни почали обстріли зі ствольної артилерії. Понад 40 приходів по Краснопільській громаді. Одна людина поранена. Після 22 години ворог відкрив вогонь по Білопільській громаді», – повідомив Живицький.

Також за допомогою авіації евакуювали одну людину, яку було поранено вчора. За життя боротимуться фахівці у спеціалізованій медичній установі.

Нагадаємо, напередодні Живицький показав фото руйнувань на Сумщині.

Раніше окупанти били з артилерії по Сумщині. Рашисти обстрілювали регіон із реактивних систем залпового вогню.

Крім того, протягом дня рашисти обстрілювали Сумщину з «Градів» та мінометів.

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