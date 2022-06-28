Повітряні сили відзвітували про нові втрати окупантів

27 червня українські штурмовики та бомбардувальники здійснили до 20 групових вильотів

Повітряні сили ЗСУ знищили за сьогодні кілька десятків бойової броньованої техніки ворога, уражено склад боєприпасів та позиції двох ротно-тактичних груп російських окупантів. Про це повідомило Командування повітряних сил Збройних сил України у соціальній мережі Facebook.

«В результаті авіаційних ударів уражено склад боєприпасів, позиції двох батальйонно-тактичних груп російських окупантів, знищено кілька десятків бойової броньованої техніки та живу силу ворога», – зазначено у повідомленні за результатом доби, 27 червня.

Згідно з повідомленням, на усіх напрямках ведення бойових дій українські штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м здійснили сьогодні до двадцяти групових бойових вильотів.

Як повідомлялося, Збройні сили України проводять спецоперацію проти російських загарбників, які тимчасово зайняли острів Зміїний у Чорному морі.

Нагадаємо, спеціалісти з групи Osint-88 оприлюднили супутниковий знімок острова Зміїний, на якому зафіксовано наслідки удару українських Збройних сил по російських окупантах. До слова, як повідомлялося операція проти окупантів на острові Зміїний триватиме до його повного звільнення. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов.