Знешкодження «Москви». Стали відомі наслідки для рашистів у Чорному морі

Сумарний залп крилатих ракет кораблів РФ, що перебувають наразі в Чорному морі зменшився з 72 до 56

Виведення з ладу російського крейсера «Москва» знизило обстріли окупантів у Чорному морі. Про це повідомив керівник проєкту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко у Facebook.

«Після того, як ракетний крейсер «Москва» з 16-ма крилатими ракетами виведено з ладу, сумарний залп крилатих ракет кораблів ЧФ РФ, що перебувають наразі в Чорному морі зменшився з 72 до 56», – написав Клименко.

Він також додав, що наразі у Чорному морі перебувають такі ракетні кораблі чорноморського флоту Росії з крилатими ракетами «Калібр»:

фрегат «Адмірал Ессен» – 8 ракет,

фрегат «Адмірал Макаров» – 8 ракет,

корвет «Вишній Волочок» – 8 ракет,

корвет «Інгушетія» – 8 ракет,

корвет «Грайворон» – 8 ракет,

підводний човен «Ростов-на-Дону» – 4 ракети,

підводний човен «Старий Оскол» – 4 ракети,

підводний човен «Великий Новгород» – 4 ракети,

підводний «Колпіно» – 4 ракети.

Тобто загалом в залпі – 56 ракет «Калібр» .

За словами Клименка, в Середземному морі застрягли через перекриття проток Туреччиною ще такі ракетні кораблі:

ракетний фрегат – «Адмірал Григорович»,

ракетний корвет – «Орехово-Зуєво",

ракетні підводні човни – «Новоросійськ» та «Краснодар».

Нагадаємо, голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив , що ракети «Нептун» завдали російському кораблю серйозних пошкоджень. У тому числі це підтвердили керівник Офісу президента Андрій Єрмак та радник голови президентської канцелярії Олексій Арестович.

Пізніше міноборони РФ підтвердило інформацію про пожежу на ракетному крейсері «Москва».

За останніми даними ЗМІ, ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту Росії три дні тому стояв на якорі в Севастопольській бухті навпроти Аполлонової бухти. Бортовий номер та назва корабля зафарбовані.