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    Фахівці НАТО розповіли про другий етап війни в Україні

    Другий етап війни за оцінками експертів НАТО охопить усі південні та східні регіони України&nbsp; - Фахівці НАТО розповіли про другий етап війни в Україні
    Другий етап війни за оцінками експертів НАТО охопить усі південні та східні регіони України 
    фото: Юрій Бутусов / Facebook

    За оцінками представників Альянсу, він буде ширший і кривавіший

    Росія беззаперечно розпочне другу наступальну операцію в Україні й вона стане масштабнішою та кривавішою за попередню. Про це заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане.

    За його словами, в Україні ще будуть значні втрати серед мирного населення.

    «Нас чекає неминучий вступ у другий етап цієї війни, вже дуже кривавої. Ми входимо в другий етап, складніший, відмінний за характером від першого етапу, на значно ширшій території, як на сході, на Донбасі, так і на півдні, в бік Криму і Маріуполь», – сказав Джоане.

    Він звернув також увагу на те, що інтенсивність боїв у тих чи інших регіонах України залежить від планів Володимира Путіна на ці території.

    Менших обстрілів зазнають ті регіони, які «господар Кремля» захоче зберегти собі для в окупації для гарно картинки. Ті ж області нашої держави, які, на думку російського диктатора, не мають цінності, будуть знищені військами РФ.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що за минулий тиждень втрати України від війни з РФ зросли на $12,2 млрд.

    Загальні втрати економіки, понесені в ході війни, складають $564-600 млрд.


    Теги: росія НАТО війна Україна
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    Фахівці НАТО розповіли про другий етап війни в Україні