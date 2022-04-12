Фахівці НАТО розповіли про другий етап війни в Україні

За оцінками представників Альянсу, він буде ширший і кривавіший

Росія беззаперечно розпочне другу наступальну операцію в Україні й вона стане масштабнішою та кривавішою за попередню. Про це заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане.

За його словами, в Україні ще будуть значні втрати серед мирного населення.

«Нас чекає неминучий вступ у другий етап цієї війни, вже дуже кривавої. Ми входимо в другий етап, складніший, відмінний за характером від першого етапу, на значно ширшій території, як на сході, на Донбасі, так і на півдні, в бік Криму і Маріуполь», – сказав Джоане.

Він звернув також увагу на те, що інтенсивність боїв у тих чи інших регіонах України залежить від планів Володимира Путіна на ці території.

Менших обстрілів зазнають ті регіони, які «господар Кремля» захоче зберегти собі для в окупації для гарно картинки. Ті ж області нашої держави, які, на думку російського диктатора, не мають цінності, будуть знищені військами РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за минулий тиждень втрати України від війни з РФ зросли на $12,2 млрд.

Загальні втрати економіки, понесені в ході війни, складають $564-600 млрд.



