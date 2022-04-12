РФ посилює війська на сході України для нового наступу – Пентагон

У бік Ізюма рухається колона техніки окупантів

Росія почала передислокацію та поповнення своїх сил на тимчасово захоплених територіях України, зокрема поблизу Ізюма, перед імовірним наступом у цьому регіоні. Про це речник Пентагону Джон Кірбі сказав на брифінгу, пише «Укрінформ».

«Вони змінюють розташування», – зауважив Кірбі.

Представник Пентагону також зазначив, що американська розвідка виявила, як росіяни «намагаються поповнити запаси та поновити свої сили».

У цьому контексті речник оборонного відомства США прокоментував кадри, на яких видно колону транспортних засобів, що просувається в напрямку міста Ізюм.

«Схоже, що там наявні транспортні засоби для перевезення особового складу, бронетехніка та, можливо, деякі артилерійські системи й інші засоби», – вказав він.

Як повідомлялося, раніше в понеділок у Пентагоні висловили думку, що новий наступ російських військ не розпочнеться, доки вони не відновлять свої сили на сході України.

Нагадаємо, РФ не зможе досягнути швидкого успіху в битві за Донбас – експерти Інституту дослідження війни.

Напередодні стало відомо, що російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ поблизу Ізюма – Генштаб.

Читайте також: