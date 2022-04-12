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    Події в Україні

    РФ посилює війська на сході України для нового наступу – Пентагон

    Рашисти готують наступ на Донбасі - РФ посилює війська на сході України для нового наступу – Пентагон
    Рашисти готують наступ на Донбасі
    фото з відкритих джерел

    У бік Ізюма рухається колона техніки окупантів

    Росія почала передислокацію та поповнення своїх сил на тимчасово захоплених територіях України, зокрема поблизу Ізюма, перед імовірним наступом у цьому регіоні. Про це речник Пентагону Джон Кірбі сказав на брифінгу, пише «Укрінформ».

    «Вони змінюють розташування», – зауважив Кірбі.

    Представник Пентагону також зазначив, що американська розвідка виявила, як росіяни «намагаються поповнити запаси та поновити свої сили».

    У цьому контексті речник оборонного відомства США прокоментував кадри, на яких видно колону транспортних засобів, що просувається в напрямку міста Ізюм.

    «Схоже, що там наявні транспортні засоби для перевезення особового складу, бронетехніка та, можливо, деякі артилерійські системи й інші засоби», – вказав він.

    Як повідомлялося, раніше в понеділок у Пентагоні висловили думку, що новий наступ російських військ не розпочнеться, доки вони не відновлять свої сили на сході України.

    Нагадаємо, РФ не зможе досягнути швидкого успіху в битві за Донбас – експерти Інституту дослідження війни.

    Напередодні стало відомо, що російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ поблизу Ізюма – Генштаб.

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    Теги: розвідка росія окупанти США війна Україна Пентагон окупація перевезення #stoprussia
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    РФ посилює війська на сході України для нового наступу – Пентагон