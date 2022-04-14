Втрати окупантів за 50 днів війни. Показові дані Генштабу

Втрати окупантів за 50 днів війни. Показові дані Генштабуграфіка
У війні проти України рашисти втратили майже 20 тис. осіб
Станом на 14 квітня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 19,9 тис. осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 14 квітня орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 19 900 осіб,
- танків ‒ 753 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1968 од,
- артилерійських систем – 366 од,
- РСЗВ - 122 од,
- засоби ППО ‒ 64 од,
- літаків / aircraft – 160 од,
- гелікоптерів – 144 од,
- автомобільної техніки ‒1437 од,
- кораблі /катери ‒ 7 од,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134,
- Спеціальна техніка – 25,
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Триває 50-й день повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог продовжує нарощування авіаційного угруповання поблизу східного кордону нашої держави, посилює артилерійські підрозділи, оптимізує наявні системи управління, розвідувального та медичного забезпечення. Зберігається постійна загроза застосування противником ракетного озброєння по всій території України.