Медведєв погрожує ядерною зброєю Фінляндії й Швеції, якщо ті вступлять до НАТО

Дмитро Медведєв натякнув Фінляндії та Швеції, що після вступу до НАТО кораблі з ядерною зброєю з'являться біля їхніх берегів

Росія обіцяє збільшити військовий контингент в районі Балтійського моря

Дмитро Медведєв агресивно відреагував на можливість вступу до НАТО двох північноєвропейських країн, Фінляндії та Швеції. Про це третій президент Росії написав у своєму Telegram-каналі.

Зазначивши, що сама по собі кількість членів НАТО для Росії не грає ролі, Медведєв нагадав, що після вступу Фінляндії кордон Росії з Альянсом збільшиться більш ніж удвічі.

«Звісно, цей кордон доведеться зміцнювати. Серйозно посилити угруповання сухопутних сил та ППО, розгорнути суттєві військово-морські сили в акваторії Фінської затоки», – заявив заступник секретаря Ради безпеки Росії.

Крім того, Медведєв натякнув на можливість розміщення в районі Балтійського моря ядерної зброї. «Про жоден без'ядерний статус Балтики вже не буде мови – баланс має бути відновлений», – запевнив колишній президент Росії, за правління якого війська РФ напали на Грузію.

Сама Росія, за словами Дмитра Медведєва, до сьогодні не збиралася збільшувати військове угруповання в районі Балтійського моря та кордону з Фінляндією.

Також заступник секретаря Радбезу РФ відхрестився від звинувачення у тому, що Росія сама підштовхнула Фінляндію та Швецію до вступу в НАТО – мовляв, «спроби затягнути їх до Альянсу були і раніше».

Дмитро Медведєв пообіцяв двом північноєвропейським країнам «підвищення цін та податків, посилення напруженості вздовж кордонів, «Іскандери», гіперзвук та кораблі з ядерною зброєю буквально на відстані витягнутої руки від власного будинку», якщо ті таки наважаться вступити до Альянсу.

Нагадаємо, Фінляндія може подати заявку на вступ до НАТО ще до кінця квітня 2022 року.

А Швеція готується подати заявку про вступ до Альянсу у червні.

Раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявляла, що Сполучені Штати будуть раді розглянути заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО, якщо вони надійдуть.