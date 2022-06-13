Росія випробовує в Україні нові зразки озброєння – Міноборони

Росія порушує всі норми і звичаї війни

У війні проти України російська армія використовує широкий спектр забороненої зброї, а також випробовує нові зразки озброєння. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона заявила, що Росія порушує всі норми і звичаї війни.

«Росіяни використовують широкий спектр забороненої міжнародними нормами зброї. Є правила і звичаї війни, які дозволяються міжнародним правом. Тому дійсно є зброя, яка дозволена, а є зброя, яка заборонена. І ось Росія використовує весь спектр забороненої зброї», – сказала заступниця міністра оборони.

«Більше того, у них частина озброєння є на дослідженні, вони використовують війну для випробовування нових своїх зразків, і все це тут застосовується», – заявила Маляр.

Як повідомлялося, організація Amnesty International зафіксувала, що росіяни обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами.