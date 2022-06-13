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    Події в Україні

    Росія випробовує в Україні нові зразки озброєння – Міноборони

    РФ використовує в Україні фосфорні бомби та касетні боєприпаси - Росія випробовує в Україні нові зразки озброєння – Міноборони

    РФ використовує в Україні фосфорні бомби та касетні боєприпаси

    фото з відкритих джерел

    Росія порушує всі норми і звичаї війни

    У війні проти України російська армія використовує широкий спектр забороненої зброї, а також випробовує нові зразки озброєння. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

    Вона заявила, що Росія порушує всі норми і звичаї війни.

    «Росіяни використовують широкий спектр забороненої міжнародними нормами зброї. Є правила і звичаї війни, які дозволяються міжнародним правом. Тому дійсно є зброя, яка дозволена, а є зброя, яка заборонена. І ось Росія використовує весь спектр забороненої зброї», – сказала заступниця міністра оборони.

    «Більше того, у них частина озброєння є на дослідженні, вони використовують війну для випробовування нових своїх зразків, і все це тут застосовується», – заявила Маляр.

    Як повідомлялося, організація Amnesty International зафіксувала, що росіяни обстрілювали Харків забороненими касетними боєприпасами.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія випробовує в Україні нові зразки озброєння – Міноборони