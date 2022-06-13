Шольц пояснив, чому Німеччина затримує постачання зброї Україні

За словами Шольца, зенітні танки «Гепард» також ще не поставлені, оскільки триває навчання

Шольц: «Ми збираємося доставити всю зброю, яку у нас є... прямо зараз йде навчання»

Німецький канцлер Олаф Шольц запевнив, що Німеччина надасть Україні усю обіцяну військову техніку, а зараз проходять навчання українських військових. Про це повідомляє видання Handelsblatt.

«Ми збираємося доставити всю зброю, яка у нас є... прямо зараз йде навчання. Було б помилкою просто доставити Panzerhaubitze 2000, які є одним з найсучасніших видів зброї з найбільшими артилерійськими можливостями в світі, без будь-яких інструкцій, навчання або чого-небудь ще», – зазначив Шольц.

За його словами, зенітні танки «Гепард» також ще не поставлені, оскільки триває навчання.

«Мова йде про дійсно важке обладнання. Ви повинні бути в змозі використовувати його, ви повинні бути навчені роботі з ним, що в даний час відбувається в Німеччині», – підкреслив політик.

Він додав, що це ж стосується обіцяного радіолокаційного комплексу «Кобра» і сучасного ЗРК «Ірис-Т». «Це найсучасніші системи, затребувані в усьому світі, багато хто хотів би їх мати», – зазначив канцлер.

Натомість німецьке бюро видання Business Insider пише, що Німеччина відправить РСЗО M270, обіцяні Шольцом, до України набагато пізніше, ніж передбачалося.

Раніше Шольц заявив, що «допомагає Україні більше, ніж будь-хто інший».

Додамо, що 1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони Iris-T.