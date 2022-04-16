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    Події в Україні

    Нічний обстріл Полтавщини: зруйновано будівлі, одна людина загинула

    Вибухи та дим фіксували на Полтавщині у ніч проти суботи, 16 квітня - Нічний обстріл Полтавщини: зруйновано будівлі, одна людина загинула
    Вибухи та дим фіксували на Полтавщині у ніч проти суботи, 16 квітня
    фото з відкритих джерел

    Ворог ударив по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою

    У ніч проти 16 квітня ворог ударив по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Зруйновані будівлі, одна людина загинула і ще одна отримала поранення, але госпіталізація їй не знадобилася. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

    Нагадаємо, увечері 15 квітня у місті Полтава мешканці почули вибухи. О 23 годині в регіоні, як і в багатьох регіонах країни, була оголошена повітряна тривога.

    Нагадаємо, 2 квітня окупанти вчинили нічну атаку на Полтаву. Тоді не менше чотирьох ракет вдарили по двох інфраструктурних обʼєктах міста.

    Раніше СБУ затримала російських інформаторів у Києві, Харкові та Полтаві.

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    Теги: росія Полтава окупанти війна обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Нічний обстріл Полтавщини: зруйновано будівлі, одна людина загинула