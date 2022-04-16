Нічний обстріл Полтавщини: зруйновано будівлі, одна людина загинула
Ворог ударив по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою
У ніч проти 16 квітня ворог ударив по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Зруйновані будівлі, одна людина загинула і ще одна отримала поранення, але госпіталізація їй не знадобилася. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Нагадаємо, увечері 15 квітня у місті Полтава мешканці почули вибухи. О 23 годині в регіоні, як і в багатьох регіонах країни, була оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, 2 квітня окупанти вчинили нічну атаку на Полтаву. Тоді не менше чотирьох ракет вдарили по двох інфраструктурних обʼєктах міста.
Раніше СБУ затримала російських інформаторів у Києві, Харкові та Полтаві.