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    Масований ракетний удар по Полтавщині: ворог цілив у об’єкти інфраструктури

    Керівники області закликають не виходити з укриттів&nbsp; - Масований ракетний удар по Полтавщині: ворог цілив у об’єкти інфраструктури

    Керівники області закликають не виходити з укриттів 

    Ілюстративне фото

    Російські агресори випустили по області п’ять ракет

    Потужний ракетний удар нанесено російським агресором по території Полтавщини. Про це голова Полтавської ОВД Дмитро Лунін написав у своєму Телеграм-каналі.

    «Пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в області. Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюємо. Всі подробиці пізніше. Тривога продовжується, не виходимо з укриттів», – повідомив він.

    Сьогодні над територією області очевидці зняли на відео політ російської ракети.

    Також про вибухи поблизу міста повідомлялось в телеграм-каналах Кременчука Полтавської області.

    Нагадаємо, що у ніч проти 16 квітня ворог ударив по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Унасладок обстрілу були зруйновані будівлі, одна людина загинула і ще одна отримала поранення, але госпіталізація їй не знадобилася.

    Теги: росія окупанти війна Україна Полтавщина ракета окупація #stoprussia
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    Масований ракетний удар по Полтавщині: ворог цілив у об’єкти інфраструктури