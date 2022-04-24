Масований ракетний удар по Полтавщині: ворог цілив у об’єкти інфраструктури

Керівники області закликають не виходити з укриттів

Російські агресори випустили по області п’ять ракет

Потужний ракетний удар нанесено російським агресором по території Полтавщини. Про це голова Полтавської ОВД Дмитро Лунін написав у своєму Телеграм-каналі.

«Пʼять російських ракет вдарили по обʼєктах інфраструктури в області. Інформацію про постраждалих і руйнування уточнюємо. Всі подробиці пізніше. Тривога продовжується, не виходимо з укриттів», – повідомив він.

Сьогодні над територією області очевидці зняли на відео політ російської ракети.

Також про вибухи поблизу міста повідомлялось в телеграм-каналах Кременчука Полтавської області.

Нагадаємо, що у ніч проти 16 квітня ворог ударив по господарській інфраструктурі в одному з сіл під Полтавою. Унасладок обстрілу були зруйновані будівлі, одна людина загинула і ще одна отримала поранення, але госпіталізація їй не знадобилася.