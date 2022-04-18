Росія йде шляхом «ракетної демілітаризації», – Зеленський

Окупанти через санкції не зможуть виготовляти нове озброєння, зазначив Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що ракетні удари окупантів призводять лише до одного: ракетної самодемілітаризації Росії. Про це президент сказав у нічному зверненні.

Зеленський наголосив, що коли проти країни-агресорки запровадять ще більш жорсткіші санкції, то РФ не зможе відновити ракетний потенціал.

«Завершується 54-й день нашої оборони проти російського вторгнення. Російська армія не збавляє темпи у використанні ракет проти України. Хоча вже мала би усвідомити, що їй буде вкрай складно відновити ракетний запас в умовах навіть вже чинних санкцій. Без імпорту вони не можуть навіть це. А коли будуть закриті ще й усі лазівки, які використовуються для обходу санкцій та коли будуть запроваджені ще жорсткіші санкційні обмеження – відновлення ракетного потенціалу Росії буде нереалістичним», – зазначив глава держави.

Разом з тим, президент заявив, що Росія взагалі не зможе виготовляти нове озброєння: ані артилерію, ані літаки, ані гвинтокрили, ані крейсери.

«Російські ракетні удари призводять лише до одного – ракетної самодемілітаризації РФ. Схожий процес відбувається і з іншими російськими озброєннями. Виробляти нову артилерію, літаки, нові гвинтокрили, крейсери в умовах санкцій буде непідйомним завданням для Росії. Жодний із ракетних ударів не змінив для Росії ситуації якось принципово. Якщо оцінювати їх усі разом, то висновок буде такий – це стратегічна безглуздість», – додав президент.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти почали битву за Донбас. Президент України пояснив, що нічого українського ми не віддамо, а чужого нам не треба.

Нагадаємо, російські окупанти завдають по «Азовсталі» ударів надважкими авіабомбами. В укриттях комбінату перебуває орієнтовно тисяча цивільних.

Як стало відомо, захисники Маріуполя відкинули російську пропозицію капітуляції – Шмигаль.