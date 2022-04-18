  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Львів: уламки російських ракет знайшли на території дитячого притулку (фото)

    Подібні уламки виявляли і на території інших об&lsquo;єктів - Львів: уламки російських ракет знайшли на території дитячого притулку (фото)
    Подібні уламки виявляли і на території інших об‘єктів
    фото: Максим Козицький/Facebook

    Постраждалих серед підопічних притулку чи персоналу немає

    Уламки російських ракет, які вдарили вранці по Львову, знайшли на території дитячого притулку. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

    «Це притулок, де зараз приймають малечу зі всієї України. Постраждалих серед підопічних притулку чи персоналу немає», – написав Козицький.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Львів: уламки російських ракет знайшли на території дитячого притулку (фото)
    Львів: уламки російських ракет знайшли на території дитячого притулку (фото)
    Львів: уламки російських ракет знайшли на території дитячого притулку (фото)

    Він також повідомив, що подібні уламки виявляли і на території інших об‘єктів.

    Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, у Львові пролунали вибухи. По території Львівської області завдано п’ять ракетних ударів.

    Ударною хвилею від вибухів, які лунали зранку у Львові, вилетіли вікна в восьми будинку та одній школі. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Львову зросла до семи людей, більшість з них – працівники станції технічного обслуговування автомобілів, яку знищила одна з ракет.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Львів обстріл Україна притулок окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Львів: уламки російських ракет знайшли на території дитячого притулку (фото)