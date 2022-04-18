Львів: уламки російських ракет знайшли на території дитячого притулку (фото)

Подібні уламки виявляли і на території інших об‘єктів

Постраждалих серед підопічних притулку чи персоналу немає

Уламки російських ракет, які вдарили вранці по Львову, знайшли на території дитячого притулку. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Це притулок, де зараз приймають малечу зі всієї України. Постраждалих серед підопічних притулку чи персоналу немає», – написав Козицький.

Він також повідомив, що подібні уламки виявляли і на території інших об‘єктів.

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, у Львові пролунали вибухи. По території Львівської області завдано п’ять ракетних ударів.

Ударною хвилею від вибухів, які лунали зранку у Львові, вилетіли вікна в восьми будинку та одній школі. Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Львову зросла до семи людей, більшість з них – працівники станції технічного обслуговування автомобілів, яку знищила одна з ракет.