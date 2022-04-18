Росія почала битву за Донбас: звернення Зеленського (відео)

Зеленський заявив, що російські окупанти сконцентрували значну частину своєї армії для наступу на сході України

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 54 днів війни. Відповідне відео Зеленський опублікував на своїх офіційних сторінках.

Зеленський заявив, що російські окупанти почали битву за Донбас. Президент України пояснив, що нічого українського ми не віддамо, а чужого нам не треба.

«Будемо захищатися. Будемо боротися. Нічого українського не віддамо, а чужого нам не треба. Я вдячний усім нашим бійцям, усім нашим героїчним містам на Донбасі, Маріуполю, а також містам Харківщини, які тримаються. Які захищають долю всієї України, стримуючи сили загарбників. Рубіжне, Попасна, Золоте, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Краматорськ та всі-всі, які протягом усіх цих років і назавжди – з Україною», – заявив Зеленський.

Президент також прокоментував атаку Росії по Львову та Дніпру. Зокрема Зеленський пояснив, що Росія своїми ракетними ударами досягає хіба що самодемілітаризації.

«Жодний із ракетних ударів не змінив для Росії ситуації якось принципово. Та й якщо оцінювати їх усі разом, то висновок буде – це стратегічна безглуздість. Сьогоднішні удари по Львову, по Дніпропетровщині та будь-які інші російські удари означають тільки одне: ми, світ та історія заберуть у Росії значно більше, ніж російські ракети в України. Кожне втрачене життя – це аргумент лише для того, щоб українці та інші вільні народи, покоління за поколінням, сприймали Росію виключно як загрозу. А будь-яку інфраструктуру можна відновити. І ми це обовʼязково зробимо», – зазначив він.

Нагадаємо, російські окупанти завдають по «Азовсталі» ударів надважкими авіабомбами. В укриттях комбінату перебуває орієнтовно тисяча цивільних.

Як стало відомо, захисники Маріуполя відкинули російську пропозицію капітуляції – Шмигаль.

Згідно з інформацією Генштабу, ворог частково блокує Харків і намагається штурмувати «Азовсталь».

Тим часом 100 тисяч мешканців Маріуполя потерпають від нестачі їжі.