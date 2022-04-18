Президент розповів, як Україна буде захищати свої території від окупантів

Зеленський заявив, що російські окупанти розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались

Зеленський зазначив, що зміна тактики ворога може свідчити про їхній страх розгубити усе військо

Президент Володимир Зеленський заявив, що на Сході й Півдні України окупанти намагаються атакувати продуманіше, але це їм не допоможе. Про це президент сказав у нічному зверненні.

«На сході та півдні нашої держави окупанти намагаються атакувати останнім часом трохи більш продумано, ніж це було раніше. Тиснуть, шукають слабке місце в обороні нашої держави, щоб знайти і зайти туди основними силами...», – сказав президент.

На його думку, переформатувати тактику довелося через значні втрати ворога, яких він зазнав впродовж попередніх місяців війни.

«Мабуть, російські генерали, які звикли не рахувати будь-які втрати, убили вже стільки російських військових, що навіть їм доводиться бути обережніше, бо нікого не залишиться, щоб наступати. Втім, хай не сподіваються, що це їм допоможе. Це питання тільки часу – коли вся територія нашої держави буде звільнена», – зазначив він.

Зеленський підкреслив, що вже можна констатувати, що російські окупанти розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались.

«Дуже значна частина всієї російської армії зараз сконцентрована для цього наступу. Скільки б туди не зганяли російських військових, ми будемо боротись. Ми будемо захищатись. Ми будемо це робити щоденно. Нічого українського не віддамо, а чужого – нам не потрібно», – резюмував президент.

Нагадаємо, російські окупанти завдають по «Азовсталі» ударів надважкими авіабомбами. В укриттях комбінату перебуває орієнтовно тисяча цивільних.

Як стало відомо, захисники Маріуполя відкинули російську пропозицію капітуляції – Шмигаль.

Згідно з інформацією Генштабу, ворог частково блокує Харків і намагається штурмувати «Азовсталь».

Тим часом 100 тисяч мешканців Маріуполя потерпають від нестачі їжі.