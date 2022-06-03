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    Події в Україні

    Бої з російськими окупантами тривають вже в центрі Сєвєродонецька

    У районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії - Бої з російськими окупантами тривають вже в центрі Сєвєродонецька
    У районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Зранку в Лисичанську артилерійським снарядом ворога вбило жінку

    На Луганщині тривають бої у Сєверодонецьку, по Мирній Долині війська РФ завдали авіаудару. Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    «Не маючи значних досягнень на фронті, ворог звітує черговими перемогами над цивільною інфраструктурою – б’є по домівках та підприємствах. "«Руський мир» в їхньому розумінні – це степ навкруги. Лише в Сєверодонецьку, де точаться бої в центрі міста, пошкоджено дев’ять будинків. У Лисичанську – два, а також інфраструктура та транспорт пожежної частини. Зокрема, чотири автомобілі, на яких б могли виїжджати на пожежі і рятувати життя. 16 будинків зруйновано в Гірському, шість – в Золотому, ще три – в Тошківці», – відзначив Гайдай.

    Він додав, що вчора зранку в Лисичанську артилерійським снарядом ворога вбило жінку.

    Російські загарбники продовжують обстріли цивільної інфраструктури і українських військових в районах Сєверодонецька, Борівського, Устинівки і Лисичанська.

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    Бої з російськими окупантами тривають вже в центрі Сєвєродонецька
    Бої з російськими окупантами тривають вже в центрі Сєвєродонецька
    Бої з російськими окупантами тривають вже в центрі Сєвєродонецька
    Бої з російськими окупантами тривають вже в центрі Сєвєродонецька
    Бої з російськими окупантами тривають вже в центрі Сєвєродонецька
    Бої з російськими окупантами тривають вже в центрі Сєвєродонецька
    Бої з російськими окупантами тривають вже в центрі Сєвєродонецька
    Бої з російськими окупантами тривають вже в центрі Сєвєродонецька

    Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини.

    Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції. Також ворог здійснює обстріли в районах Золотого, Комишувахи, Миколаївки, Білогорівки та Врубівки.

    Нагадаємо, триває сота доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення, а на Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу.

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    Теги: росія окупанти Луганщина авіація війна Україна інфраструктура окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Бої з російськими окупантами тривають вже в центрі Сєвєродонецька