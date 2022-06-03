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    Генштаб назвав всі втрати російської армії за сто днів війни

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    За добу ЗСУ знищили 12 бойових броньованих машин - Генштаб назвав всі втрати російської армії за сто днів війни
    За добу ЗСУ знищили 12 бойових броньованих машин

    Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку

    За сто днів повномасштабного вторгнення українські військові ліуквідували 30950 окупантів та знищили 1367 ворожих танків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.06 орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 30950 (+100) осіб ліквідовано,
    • танків ‒ 1367 (+4) од,
    • бойових броньованих машин ‒ 3366 (+12) од,
    • артилерійських систем – 661 (+14) од,
    • РСЗВ – 207 (+0) од,
    • засоби ППО – 95 (+0) од,
    • літаків – 210 (+0) од,
    • гелікоптерів– 175 (+0) од,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535 (+14),
    • крилаті ракети – 121 (+1),
    • кораблі /катери – 13 (+0) од,
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2329 (+4) од,
    • спеціальна техніка – 51 (+0).

    Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

    Нагадаємо, триває сота доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли по всій лінії зіткнення, а на Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Генштаб назвав всі втрати російської армії за сто днів війни