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  4. Майже знищена окупантами. Як Луганщина зустрічає своє 84-річчя (відео)
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    Події в Україні

    Майже знищена окупантами. Як Луганщина зустрічає своє 84-річчя (відео)

    Російські окупанти стирають Луганщину з лиця Землі - Майже знищена окупантами. Як Луганщина зустрічає своє 84-річчя (відео)
    Російські окупанти стирають Луганщину з лиця Землі

    Рашисти окупували 95% Луганської області

    Сьогодні Луганській області виповнюється 84 роки. Попри всі намагання російських окупантів знищити регіон, Луганщина зустрічає свій день народження під українським прапором.

    «Сьогодні ми б’ємося та тримаємося за кожний метр луганської землі!» – зазначив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    Він повідомив, що за 100 днів війни окупанти розбили понад 400 км доріг європейського рівня, зруйнували майже 70 сучасних шкіл та 50 дитячих садочків, 33 лікарні та 237 сільських амбулаторій, обладнаних за останнім словом медичної техніки.

    «Вони встановлюють свою владу, принижуючи справжніх патріотів, та знімають ролики зі зрадниками України. Але ми стаємо тільки сильнішими! Ненависть до ворога та віра у нашу перемогу роблять нас незламними», – заявив Гайдай.

    Як повідомлялося, Росія вже окупувала 95% Луганської області.

    Окупанти зруйнували Лисичанськ на 60%.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Майже знищена окупантами. Як Луганщина зустрічає своє 84-річчя (відео)