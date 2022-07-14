Росіяни хочуть влаштувати у Сєвєродонецьку техногенну катастрофу – Гайдай

Запускати завод, який зазнав значних руйнувань внаслідок бойових дій, вкрай небезпечно

У тимчасово окупованому Сєвєродонецьку на Луганщині росіяни хочуть знову запустити хімічне підприємство «Азот». Це може призвести до техногенної катастрофи. Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

«Запуск «Азоту» може призвести до техногенної катастрофи. Окупанти усвідомлено наражають на небезпеку сєвєродончан, змушуючи їх виходити працювати на завод», – зазначив він.

За словами Гайдая, днями рашисти у своїх пропагандистських ЗМІ заявили про свої плани відновити діяльність сєверодонецького «Азоту».

«У свою чергу Group DF, до складу якого входить завод, заявили, що це вкрай небезпечно через значні руйнації на території комбінату та неможливо без належних спеціалістів. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено обидва цехи аміаку 1-А та 1-Б, цех азотної кислоти. Постраждала практично вся інфраструктура підприємства – системи водопостачання та водоочищення, система енергозабезпечення, логістичне та залізничне господарство (пошкоджено залізничне полотно, склад, вузли перевантаження), зруйновано два сховища метанолу, пошкоджено чотири сховища КАС», - пояснив очільник ОВА.

Нагадаємо, раніше міжнародна група компаній Group DF заявила, що втратила контроль над підприємством «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот». У компанії заявили, що постраждала практично вся інфраструктура підприємства. Також компанія наголошує, що окупанти усвідомлено наражають на небезпеку людей, змушуючи їх виходити на підприємство.

Як відомо, 25 червня окупанти повністю захопили Сєвєродонецьк. До цього на території заводу «Азот» тривали бої.



