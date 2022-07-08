Сєвєродонецьк на межі гуманітарної катастрофи, – Гайдай

У місті відсутні водо–, газо– та електропостачання

Щодня Національна поліція отримує по півсотні заяв щодо зруйнованого житла на Луганщині. Переселенці дізнаються про те, що повертатися нікуди, від сусідів, яких депортували росіяни, або від тих, хто раніше виїхав на окуповану територію, а зараз навідалися в рідні міста та села. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Сєвєродонецьк на межі гуманітарної катастрофи, росіяни мародерять майно містян», – йдеться в повідомленні.

Гайдай зазначив, що у Сєвєродонецьку зруйновано чи пошкоджено 80% житла. Деякі люди намагаються повернутися за речами, але все частіше трапляються випадки, що віддавши кругленьку суму нелегальному перевізнику, знаходять хай і вцілілу, але пусту квартиру.

«Зайшовши в місто, росіяни спочатку депортували частину місцевого населення, позабирали ключі, а потім почали грабувати все підряд. Під’їжджають до багатоповерхівок на вантажівках. Якщо добрі меблі, то виносять й їх. Мова вже не йде лише про побутову техніку», – додав голова ОВА.

Місто перебуває на межі гуманітарної катастрофи – відсутні централізоване водопостачання, газопостачання, електропостачання. З кінця лютого окупанти обстрілювали об’єкти критичної інфраструктури, знищили їх майже вщент. Відремонтувати вони нічого не зможуть. Велика проблема із каналізацією. Очисні споруди не працюють, як і насосні станції. Стоки накопичуються.

«Додайте до цього температуру повітря, яка зараз на подвір’ї. А ще сморід від померлих – тих, кого поховали у дворах, а багато хто залишається в квартирах та під’їздах, як от в одній із багатоповерхівок у нових районах. Сєвєродонецьк очікує гуманітарна катастрофа», – зазначив Гайдай.

Нагадаємо, у ніч на 24 червня українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька.

Втім, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у Сєверодонецьку продовжує діяти український спецназ.



