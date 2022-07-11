Гвардійці показали відео боїв за Сєвєродонецьк та Рубіжне

У тих боях ворог втратив понад 300 одиниць броньованої техніки та близько 1000 рашистів

Бійці Національної гвардії України показали якими були бої за Сєвєродонецьк та Рубіжне. Відповідне відео з’явилося на сторінці захисників у Facebook.

«Відео з телефонів гвардійців Бригада швидкого реагування Національної гвардії України, яке знімали бійці під час жорстоких боїв за населені пункти Луганщини.

У тих боях ворог втратив понад 300 одиниць броньованої техніки, близько 1000 орків убитими та близько 1500 пораненими у Рубіжному та Сєвєродонецьку, що їх українські воїни перетворили на м'ясорубку для російського загарбника. Ніколи не забудемо оборону цих населених пунктів і вічно шануватимемо тих героїв, що склали життя, за Україну і перемогу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 24 червня українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька. У місті до самого кінця тривали вуличні бої.