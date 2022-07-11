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    Події в Україні

    Рашисти пофарбували стелу на в’їзді в Сєвєродонецьк у російський триколор

    У розгромленому Сєвєродонецьку окупанти перефарбували стелу - Рашисти пофарбували стелу на в’їзді в Сєвєродонецьк у російський триколор

    У розгромленому Сєвєродонецьку окупанти перефарбували стелу

    фото: скріншот із відео

    Пропагандисти РФ переконують, що стелу перефарбуали «на прохання жителів Сєвєродонецька»

    Окупанти перефарбували у кольори російського прапора стелу на в’їзді до тимчасово окупованого Сєвєродонецька Луганської області. Про це повідомили російські пропагандистські ЗМІ.

    Повідомляється, що нібито стелу перефарбували «активісти на прохання жителів Сєвєродонецька».

    На відео, розповсюдженому пропагандистами, двоє чоловіків висловлюють своє захопленням цією подією. «Ми дуже вдячні за те, що Сєвєродонецьк звільнили. І за те, що він нарешті пофарбований у ті кольори, у яких завжди був, є і буде», – каже один із них.

    Стела до вторгнення російських окупантів

    Стела до вторгнення російських окупантів

    Перефарбована рашистами стела
    Перефарбована рашистами стела

    Нагадаємо, кілька місяців українські захисники тримали оборону Сєвєродонецька. У ніч на 24 червня українські підрозділи організовано залишили частину промзони Сєвєродонецька.

    Захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові укріплені позиції, оскільки з кожним днем пропорційно кількість загиблих на незакріплених позиціях може рости.

    Втім, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у Сєверодонецьку продовжує діяти український спецназ.

    Читайте також: Донбас на колінах. Чи планує Росія терор-мобілізацію і на нових територіях?


    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти пофарбували стелу на в’їзді в Сєвєродонецьк у російський триколор