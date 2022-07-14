Фірташ заявив про втрату контролю над Сєвєродонецьким «Азотом»

Заяви про швидкий запуск заводу є необґрунтованими та поширюються представниками окупаційної влади

Міжнародна група компаній Group DF втратила контроль над підприємством «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот» (Луганська область). Про це йдеться в заяві пресслужби Group DF.

«У зв'язку з публікацією у деяких пропагандистських ЗМІ інформації про плани окупантів відновити діяльність Сєвєродонецького «Азоту», пресслужба Group DF заявляє: наразі холдинг Ostchem, який об'єднує підприємства азотної хімії Group DF, втратив контроль над Сєвєродонецьким «Азотом». Усі заяви про швидкий запуск заводу є необґрунтованими та поширюються представниками окупаційної влади Сєвєродонецька за підтримки пропагандистів. Обладнання основних та допоміжних цехів зазнало серйозних пошкоджень через ведення відкритих бойових дій на території заводу»,– йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, внаслідок обстрілів пошкоджено обидва цехи аміаку 1-А (розбито піч первинного реформінгу, пошкоджено реакційні труби) та 1-Б (пошкоджено пусковий котел, вакуум-витяжку системи конденсації відділення компресії), цех азотної кислоти (зруйновано будівлю цеху, естакади, пожежею пошкоджено приміщення ЦПУ, зруйновані контролерна управління технологічним процесом, маслосистема компресора ГТТ-3М).

«Постраждала практично вся інфраструктура підприємства – системи водопостачання та водоочищення, система енергозабезпечення, логістичне та залізничне господарство (пошкоджено залізничне полотно, склад, вузли перевантаження), зруйновано два сховища метанолу, пошкоджено чотири сховища КАС.Найболючіше для підприємства – повна руйнація системи електропостачання «Азоту». Завод не може отримувати електороенергію ані від «Луганського енергетичного об'єднання» (пошкоджено опори та силові трансформатори у пунктах Лисичанська-110, Ювілейна, Щастя), ані від підстанції Кремінська 500 кВ (станцію розбито)», – йдеться у повідомленні.

Руйнування системи очищення стічних вод «Азоту» (цех водопостачання) завдало значних збитків Сєвєродонецьку. До війни підприємство забезпечувало очищення 100% стічних вод міста. Для оцінки масштабів руйнувань та збитків необхідно провести технічний аудит. Зараз це неможливо, оскільки Group DF не контролює завод, а більшість персоналу евакуйовано.

«Вважаємо неприпустимою ситуацію, коли окупанти усвідомлено наражають на небезпеку людей, змушуючи їх виходити на підприємство. Спроба запустити виробництво з порушенням базових правил безпеки може призвести до жертв та техногенної катастрофи для всього регіону. Масштабні руйнування на заводі не сумісні з його безпечною діяльністю», – йдеться заяві.

Також звертаються з проханням не тиражувати фейки та звертатися за коментарями до пресслужби Group DF.

«Нагадуємо, що аналогічна ситуація з поширенням неправдивої інформації про нібито відновлення заводу була з горлівським «Стіролом» (входить до азотного бізнесу в Ostchem), окупованим у 2014 році. Попри численні пропагандистські заяви окупаційної влади та сюжети про нібито його запуск, підприємство продовжує простоювати. Група відповідально заявляє, що після звільнення Сєвєродонецька пріоритетом Групи буде відновлення діяльності підприємства та пошук інвестицій для цього», – наголосили в повідомленні.

ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот» (Сєвєродонецьк, Луганська область, Україна) – одне з найбільших українських хімічних підприємств, яке з 2011 року входить до групи підприємств азотного бізнесу Group DF Дмитра Фірташа.

Нагадаємо, 25 червня окупанти повністю захопили Сєвєродонецьк. До цього на території заводу йшли бої.