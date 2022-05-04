Шостий пакет санкцій проти РФ: ЄС повністю припиняє імпорт російської нафти

Європейський Союз має намір взяти участь у відновленні України після війни

Європейський Союз вирішив повністю припинити імпорт російської нафти та нафтопродуктів у відповідь на агресію Росії проти України. Про це сьогодні у Страсбурзі заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії представила шостий пакет санкцій ЄС проти Росії, а також оголосила про намір Європейського Союзу взяти участь у повоєнному відновленні України та її економіки.

«Сьогодні ми представляємо шостий пакет санкцій... Ми відключаємо від Swift Сбербанк – безумовно, найбільший банк Росії – і два інших великих банки», – сказала вона.

За її словами, Єврокомісія має намір ввести заборону на російську нафту.

«Скажемо прямо: це буде непросто. Але ми просто зобов'язані над цим працювати. Ми подбаємо про поетапну відмову від російської нафти», – наголосила вона.

Soon we will celebrate Europe Day.

A day to reflect on our Union.

But also on the future of the EU.

Which today, is also written in Ukraine. https://t.co/pxhdYDTvfj — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 4, 2022

За словами Урсула фон дер Ляєн, ЄС також підготував список високопоставлених військових та інших осіб, які вчинили військові злочини в Бучі. «Ми знаємо, хто ви. І ви будете притягнуті до відповідальності», – сказала президентка Єврокомісії.

«Ми забороняємо доступ до нашого ефіру трьом великим російським державним мовникам, які агресивно поширюють путінську брехню і пропаганду», – повідомила вона.

Нагадаємо, раніше Євросоюз анонсував відключення нових російських банків від SWIFT. Також Австралія ввела нові санкції проти Росії. До слова, на саміті в Брюсселі Польща представить пропозицію ввести податок на російську сировину, зокрема енергоносії.

Нагадаємо, міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що Німеччина готова припинити поставки російської нафти найближчим часом. До слова, після рішення Німеччини щодо нафтового ембарго ЄС, Австрія, Угорщина і Словаччина також припинили ветувати санкції та відкликали своє право вето на нафтове ембарго проти РФ. Раніше повідомлялося, що країни ЄС домовились про поетапне ембарго на російську нафту.