Шостий пакет санкцій проти РФ: ЄС повністю припиняє імпорт російської нафти

Європейський Союз вирішив повністю припинити імпорт російської нафти та нафтопродуктів у відповідь на агресію Росії проти України. Про це сьогодні у Страсбурзі заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії представила шостий пакет санкцій ЄС проти Росії, а також оголосила про намір Європейського Союзу взяти участь у повоєнному відновленні України та її економіки.

«Сьогодні ми представляємо шостий пакет санкцій... Ми відключаємо від Swift Сбербанк – безумовно, найбільший банк Росії – і два інших великих банки», – сказала вона.

За її словами, Єврокомісія має намір ввести заборону на російську нафту.

«Скажемо прямо: це буде непросто. Але ми просто зобов'язані над цим працювати. Ми подбаємо про поетапну відмову від російської нафти», – наголосила вона.

Soon we will celebrate Europe Day.

A day to reflect on our Union.

But also on the future of the EU.

Which today, is also written in Ukraine. https://t.co/pxhdYDTvfj