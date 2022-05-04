Данілов пояснив, чому Росія масово депортує українців

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що у росіян був план захопити безліч наших громадян і переселити їх до Сибіру для будівництва нових російських міст.

«План, який був у росіян, вперше опублікували 6 вересня 2021 року. Була стаття Шойгу, вона називалася «розвиток міст Сибіру». У цій статті був великий нарис, як вони будуть будувати великі міста. Вони писали, що їх будуватимуть громадяни країн СНД», – зазначив Данілов.

Він також наголосив, що план росіян полягав у тому, щоб захопити безліч наших громадян, переселити їх туди для будівництва тих міст, які вони з Путіним собі мріяли.

«У них з Радянського Союзу нічого не змінюється... Як тільки війна скінчиться, ми повернемо всіх людей», – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти із захоплених ними територій депортували в Росію близько 500 тисяч українців. За його словами, депортованих українців позбавляють засобів зв’язку, документів, забирають усе й розподіляють по віддалених регіонах Росії. Також російські загарбники створили спеціальні фільтраційні табори для розподілу людей, частину з яких ґвалтують та вбивають.