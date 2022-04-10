Третя світова війна вже почалася: нашим партнерам не вдасться залишитися осторонь

Багато партнерів України продовжують відчайдушно гнати від себе думку, що світ змінився

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Маленькая иллюстрация на тему «как это работает».

Вы могли обратить внимание, что в медиа все чаще появляются не просто сообщения от иностранных официальных лиц о помощи Украине, а детальные списки и цитаты – какая помощь оказана.

Как правило, списки – это «инсайд» СМИ. Появление таких списков – это следствие. Когда общество или политики начинают спрашивать у принимающих решения, «а как мы помогаем этой Украине, где все так ужасно?». В ответ появляются списки и цитаты.

Особенность этих сообщений в том, что в них включено 1) то, что уже передано; 2) то, что скорее всего будет передано (политическое решение есть, идет комплектование, отрабатываются формальности и т.д.), а также 3) НАМеРеНИЯ (то, что обсуждается).

В тех списках и цитатах, что мне попадались на глаза, пропорция примерно 5:15:80 (за исключением единичных стран, у которых слова не расходятся с делом и/или дела не сильно отстают от слов). Это важно понимать. Потому что у наших людей после сигналов с запада очень много ноток самоуспокоения. А ведь самое трудное – еще впереди.

Буквально пару кадров из комментария норвежским журналистам от министра обороны Алексея Резникова. В Гостомеле.

Это лишь один рабочий момент, которых сотни. Буквально сотни. Норвегия – потому что есть очень четкое понимание, какую помощь хотелось бы получить и которая практически может быть оказана (отрабатываются все интересующие страны).

Даже на фоне руин, с полной информацией о том, что творилось в Буче, Бородянке и других городах (уже было известно об ударе по вокзалу в Краматорске), вполне доброжелательный журналист спрашивает «а не подтолкнет ли передача оружия от Норвегии к дальнейшей эскалации с вовлечением других стран?».

Резников прямым текстом говорит – уже идет третья мировая война. Быть в стороне не получится. Какой эскалации вам еще не хватает? Что еще должно случиться? Разница в одном – мы прикончим россиян на своей территории с вашей помощью, либо они прилезут к вам, и вы будете разбираться с ними сами.

Многие партнеры продолжают отчаянно гнать от себя мысль, что мир изменился. И не получится все откатить на исходную. Все их долгосрочные стратегии теперь – мусор. Им страшно не хочется пересматривать, это некомфортно. Плюс в мирном европейском городе совсем другая атмосфера. Сирен нет, никто в подвалах не прячется. С какой стати напрягаться? Это не упрек – это констатация.

Поэтому буквально с утра до ночи идет коммуникация по конкретике. 99,9% – непубличная. То, что появляется в эфире – следствие этой коммуникации.

Пока следует рассчитывать на свои силы.

Россия уже получила по зубам. Так, что испытывает проблемы с мобилизацией резервов. И еще получит.

У нас тоже потери. Значительно меньшие, но это наши потери, которые нельзя оценивать механически.

Поэтому стараемся держать в голове всю палитру доступных для восприятия факторов. Это поможет не шататься и концентрироваться на том, что нужно делать.

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