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    Російські окупанти дев’ять разів порушували «тишу» на Донбасі

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    Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення ООС - Російські окупанти дев’ять разів порушували «тишу» на Донбасі
    Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення ООС

    Бойових втрат серед українських захисників немає

    Протягом минулої доби, 24 квітня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    «Неподалік населеного пункту Водяне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Біля Пісків російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу населених пунктів Новгородське, Лебединське та Троїцьке окупанти вели вогонь з ручних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

    Про дії збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

    Бойових втрат серед українських захисників немає.

    Станом на 7-му годину ранку 25 квітня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Біля Пісків ворог застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

    «Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», – наголошують у штабі ООС.

    Нагадаємо, протягом суботи, 24 квітня, в зоні проведення Операції обʼєднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

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    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі ЗСУ
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