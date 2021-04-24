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    Кандидат на посаду канцлера ФРН не схвалює членства України в НАТО

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    Анналена Бербок висувається на вибори федерального канцлера від партії &laquo;Зелених&raquo; - Кандидат на посаду канцлера ФРН не схвалює членства України в НАТО
    Анналена Бербок висувається на вибори федерального канцлера від партії «Зелених»
    Фото: dw.com

    Анналена Бербок хоче переговорів з Москвою і не хоче озброювати Київ

    Анналена Бербок, яку вперше в своїй історії висунула партія «Зелених» на посаду федерального канцлера, вважає несвоєчасним вступ України до НАТО через конфлікт із Росією. Про це вона сказала в інтерв'ю виданню FAZ.

    «Найголовніше на даний момент – посилити тиск на Росію, щоб забезпечити дотримання Мінських угод. Стабілізація зараз є пріоритетом. Так чи інакше, кроки до членства в НАТО заздалегідь нереальні. І якби важко це не було щодо російських дій: ми не повинні припиняти всі переговори з Москвою», – сказала Бербок.

    «Послання Москві повинно бути таким: суверенні держави самі вирішують питання про свої союзи. Сюди також входить перспектива України в ЄС та НАТО. Але ви не можете зробити третій крок перед першим, і, звичайно, не в ситуації, коли існує жорсткий конфлікт з Росією. Вважаю, що має сенс підтримати Україну в розмінуванні», – додала вона.

    Журналіст запитав Бербок, чи підтримає вона в разі призначення канцлером надання летальної зброї Україні, проте політик не відповіла прямо, і лише згадала про спостережну місію.

    «Загроза для України з боку Росії залишається великою. Найголовніше – забезпечити реалізацію Мінських угод вже зараз. Місія спостерігачів від ОБСЄ потребує доступу до всіх частин окупованої Росією території і більше не повинна піддаватися саботажу. Вона також вкрай потребує більше коштів для повітряної розвідки», – сказала Бербок.

    Водночас, Бербок висловилася за те, щоб уряд Німеччини перестав підтримувати газопровід «Північний потік – 2».

    «Санкції є жорсткими заходами, але їм постійно заважає те, що німецький уряд підтримує найважливіший престижний проєкт Кремля – газопровід "Північний потік – 2». Я б давно відкликала політичну підтримку «Північного потоку – 2», – сказала вона.

    Нагадаємо, німецькі «Зелені» вперше в історії партії висунули кандидата на пост федерального канцлера. Федеральні вибори у Німеччині відбудуться 26 вересня 2021 року.

    Раніше стало відомо, що Україна звернулась до Німеччини з проханням надати озброєння для захисту Чорноморського узбережжя.

    Крім того, український посол в Німеччині Андрій Мельник називав надання Україні плану дій щодо членства в НАТО історичною відповідальністю німецької держави за злочини нацистського режиму проти українського народу, а також нагадував про можливість відновлення ядерного статусу країни у випадку, якщо вона не вступить до НАТО.

    Теги: ЄС ОБСЄ Київ Німеччина НАТО вибори санкції партії посол журналіст
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