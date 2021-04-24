Вони до цього часу називають війну на Сході України громадянською – Епіфаній про московський патріархат

Блаженніший розповів, що періодично їздить у східні регіони України «щоб для себе розуміти і бачити, як там живуть люди

Днями на Буковині під час поховання загиблого на фронті 24-річного бійця ЗСУ Ярослава Карлійчука священник УПЦ/ПЦУ Роман Грищук звинуватив Церкву Московського патріархату у «благословенні російської агресії на війні», після чого п’ятеро священників релігійної організації, яка досі називає себе УПЦ МП, покинули кладовище, де ховали героя.

Ситуацію у програмі «Суботнє інтерв’ю» на «Радіо Свобода» прокоментував предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

«Зрозуміло, що є українська церква, визнана, помісна церква України, а є церква, центр якої розташований у країні-агресорі. То скажіть, на кого ця церква буде працювати? Вони тільки називають себе українською православною церквою. Але це насправді не так. Вони є невід’ємною частиною російської православної церкви. Якщо керівний центр розташований у Москві, то до кого вони будуть прислухатися, і чиї вказівки вони будуть виконувати? Вони до цього часу називають війну на Сході України громадянською війною, вони жодного разу не назвали Росію агресором. На початках вони навіть не звершували похорони. Зараз уже почали ховати наших новітніх героїв, військовослужбовців, які віддали своє життя за кожного з нас. За те, щоб ми мали єдину Україну, щоб ми жили в мирі», – сказав Єпіфаній.

Він також розповів, що періодично їздить у східні регіони України «щоб для себе розуміти і бачити, як там живуть люди, в яких умовах, яка їм потрібна духовна підтримка найперше».

«Капелани православної церкви зараз відіграють дуже важливу роль щодо духовної підтримки наших військовослужбовців. Бо Російська Федерація намагається внести вірус страху не тільки в українське суспільство, а й серед військовослужбовців. І ми покликані ще більше духовно підтримати наших українських воїнів перед загрозою цієї російської агресії. Вона триває і набирає таких небезпечних обертів. Але я переконаний, що спільними зусиллями, і суспільство, і церква, ми будемо надихати у подальшому наших українських славних воїнів, які до кінця будуть відстоювати нашу територіальну цілісність», – зазначив Блаженніший.

Як відомо, ПЦУ отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь став вважати Православну церкву України єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала в складі Вселенського патріархату з 10 століття.

Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

З 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

У листопаді 2020 року патріарх Варфоломій заявив, що ієрархи РПЦ в Україні (УПЦ МП) вже не є місцевими правлячими єпископами і знаходяться в юрисдикції Вселенського патріархату через відмову від входження до складу ПЦУ.

Також митрополит Онуфрій вже не розглядається Константинополем як канонічний митрополит Київський, а лише як ієрарх, що проживає в Києві.

За словами патріарха Варфоломія, ПЦУ з січня 2019 року є єдиною канонічною автокефальною церквою на території України.

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