Російські окупанти перекидають «Гради» в район Бахмутської траси

Зафіксовано переміщення чотирьох одиниць РСЗВ «Град»

Російсько-окупаційні війська перекидають в район «Бахмутської траси» на Донбасі реактивну артилерію. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з посиланням на оперативні дані «ІС». «Зокрема, в н.п. Голубівка (кол. Кіровськ), в



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РСЗВ «Град»

Зафіксовано переміщення чотирьох одиниць РСЗВ «Град»

Російсько-окупаційні війська перекидають в район «Бахмутської траси» на Донбасі реактивну артилерію. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook народний депутат, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук з посиланням на оперативні дані «ІС».

«Зокрема, в н.п. Голубівка (кол. Кіровськ), в районі вул. Кольцова фіксувалося переміщення батареї РСЗВ «Град» (4 одиниці 122-мм РСЗВ БМ-21 «Град» у чохлах, також в колоні - 2 КамАЗи і 1 МТ-ЛБ)», - йдеться в повідомленні.

За даними «ІС», колона прибула з південного напрямку (з боку Кадіївки).

Нагадаємо, у понеділок, 18 грудня, бойовики обстріляли Новолуганське з реактивних систем залпового вогню.

Повідомлялося, що в результаті обстрілу бойовиками Новолуганського було пошкоджено близько 100 будівель.

Внаслідок знеструмлення котельні через обстріли селища Новолуганське 300 абонентів у цьому населеному пункті залишилися без тепла. Була проведена евакуація мирного населення.

19 грудня російсько-окупаційні угрупування застосували реактивні системи залпового вогню по жилих кварталах населеного пункту Зайцеве.