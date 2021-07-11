Російський журналіст Парфьонов приїхав до Києва і ухилився від питання «Чий Крим?»

Пояснення того, що Крим контролює Росія, а міжнародна спільнота цього не визнає, в Україні нікого не влаштовує, каже Парфьонов

Парфьонов зазначив, що йому не подобається, коли наполягають на певних відповідях

Російський журналіст Леонід Парфьонов, котрий у Києві дав інтерв’ю Євгену Кисельову, відмовився чітко відповісти на питання «Чий Крим?». Медійник, зокрема, зазначив, що йому не подобається, коли наполягають на певних відповідях.

– Я завжди тут відповідаю дуже просто – не мій. Абсолютно точно. Люди, які ставлять таке запитання, дуже дивні. Вони вважають, що всі живуть у такому ж порядку денному, більше того, повинні неодмінно сказати те, що вони ці, люди, які питають, думають із цього приводу, – сказав Парфьонов.

Водночас він повідомив – не боїться, що його висловлювання про Крим можуть мати певні наслідки після повернення до Росії.

– Пояснення того, що Крим контролює Росія, а міжнародна спільнота цього не визнає, тут (в Україні, – ред.) нікого не влаштовує. Ні, будь люб’язним, стань на наш бік барикад і ще періодично пострілюй. Мені це не подобається, тому що це якийсь примус до того, що ти повинен бути солідарний буквально буква в букву, слово в слово.

Раніше Леонід Парфьонов заперечив твердження Володимира Путіна про те, що українці та росіяни – один народ.