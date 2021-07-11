Росіяни і українці – не один народ. Журналіст Парфьонов заперечив Путіну

Парфьонов вважає, що українці і росіяни не один народ, точнісінько так само, як німці та австріяки

Парфьонов заявив, що варто дозволити росіянам залишитися собою

Відомий журналіст Леонід Парфьонов заперечив твердження Володимира Путіна про те, що українці та росіяни – один народ. У інтерв’ю Євгену Кисельову він заявив, що це не так, а також наголосив, що росіянам треба дати можливість бути собою, а не змішувати їх насильно з іншими етносами.

– Я, як росіянин, не хочу бути одним народом із українцями. Я то бачу, що це різні народи. Не хочу бути таким же, як українці. Для чого? Залиште мене собою. Це ж змішування з двох сторін. Це всіх повинно ображати, – сказав журналіст.

Він також розповів, що Путін, як людина літня, мав би пам’ятати всесоюзний хіт «Червона рута».

– Він може відтворити слова, йому здається, що це російською співають? – спитав Парфьонов.

Він також зазначив, що громадяни України із російськими прізвищами та для яких російська мова є рідною, не зовсім росіяни це інша ідентичність.

– За цим принципом тоді австріяки німці. Але це не так. Ті, хто бував і в Австрії, і в Німеччині, навіть у зовсім сусідніх регіонах. Коли із Зальцбурга переїжджаєш у Баварію, ти одразу відчуваєш щось інше, – поділився спостереженнями Парфьонов.

Як відомо, 30 червня, під час «прямої лінії», президент Росії Володимир Путін заявив, що українці і росіяни – «це взагалі один народ».

Також Путін назвав морське загострення біля окупованого Криму «провокацією» Заходу.

Нагадаємо, Путін назвав свого кума Медведчука «українським націоналістом».

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