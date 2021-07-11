Росіяни і українці – не один народ. Журналіст Парфьонов заперечив Путіну
Парфьонов заявив, що варто дозволити росіянам залишитися собою
Відомий журналіст Леонід Парфьонов заперечив твердження Володимира Путіна про те, що українці та росіяни – один народ. У інтерв’ю Євгену Кисельову він заявив, що це не так, а також наголосив, що росіянам треба дати можливість бути собою, а не змішувати їх насильно з іншими етносами.
– Я, як росіянин, не хочу бути одним народом із українцями. Я то бачу, що це різні народи. Не хочу бути таким же, як українці. Для чого? Залиште мене собою. Це ж змішування з двох сторін. Це всіх повинно ображати, – сказав журналіст.
Він також розповів, що Путін, як людина літня, мав би пам’ятати всесоюзний хіт «Червона рута».
– Він може відтворити слова, йому здається, що це російською співають? – спитав Парфьонов.
Він також зазначив, що громадяни України із російськими прізвищами та для яких російська мова є рідною, не зовсім росіяни це інша ідентичність.
– За цим принципом тоді австріяки німці. Але це не так. Ті, хто бував і в Австрії, і в Німеччині, навіть у зовсім сусідніх регіонах. Коли із Зальцбурга переїжджаєш у Баварію, ти одразу відчуваєш щось інше, – поділився спостереженнями Парфьонов.
Як відомо, 30 червня, під час «прямої лінії», президент Росії Володимир Путін заявив, що українці і росіяни – «це взагалі один народ».
Також Путін назвав морське загострення біля окупованого Криму «провокацією» Заходу.
Нагадаємо, Путін назвав свого кума Медведчука «українським націоналістом».