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    Росіяни і українці – не один народ. Журналіст Парфьонов заперечив Путіну

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    Парфьонов вважає, що українці і росіяни не один народ, точнісінько так само, як німці та австріяки - Росіяни і українці – не один народ. Журналіст Парфьонов заперечив Путіну
    Парфьонов вважає, що українці і росіяни не один народ, точнісінько так само, як німці та австріяки
    Фото: Скріншот із відео програми «Кисельні береги»

    Парфьонов заявив, що варто дозволити росіянам залишитися собою

    Відомий журналіст Леонід Парфьонов заперечив твердження Володимира Путіна про те, що українці та росіяни – один народ. У інтерв’ю Євгену Кисельову він заявив, що це не так, а також наголосив, що росіянам треба дати можливість бути собою, а не змішувати їх насильно з іншими етносами.

    – Я, як росіянин, не хочу бути одним народом із українцями. Я то бачу, що це різні народи. Не хочу бути таким же, як українці. Для чого? Залиште мене собою. Це ж змішування з двох сторін. Це всіх повинно ображати, – сказав журналіст.

    Він також розповів, що Путін, як людина літня, мав би пам’ятати всесоюзний хіт «Червона рута».

    – Він може відтворити слова, йому здається, що це російською співають? – спитав Парфьонов.

    Він також зазначив, що громадяни України із російськими прізвищами та для яких російська мова є рідною, не зовсім росіяни це інша ідентичність.

    – За цим принципом тоді австріяки німці. Але це не так. Ті, хто бував і в Австрії, і в Німеччині, навіть у зовсім сусідніх регіонах. Коли із Зальцбурга переїжджаєш у Баварію, ти одразу відчуваєш щось інше, – поділився спостереженнями Парфьонов.

    Як відомо, 30 червня, під час «прямої лінії», президент Росії Володимир Путін заявив, що українці і росіяни – «це взагалі один народ».

    Також Путін назвав морське загострення біля окупованого Криму «провокацією» Заходу.

    Нагадаємо, Путін назвав свого кума Медведчука «українським націоналістом».

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    Теги: Росія Путін мова українці Курт Волкер президент журналіст Леонід Парфьонов
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    Росіяни і українці – не один народ. Журналіст Парфьонов заперечив Путіну