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    Думки вголос

    Шість років тому Росія влаштувала в Криму свій незаконний «референдум»

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    • Розсилка
    Наша боротьба триває. Крим &ndash; це Україна! - Шість років тому Росія влаштувала в Криму свій незаконний «референдум»
    Наша боротьба триває. Крим – це Україна!

    Цивілізований світ не визнав і не визнає результати голосування на незаконному російському «референдумі»

    Шість років тому російський агресор влаштував на нашій кримській землі свій незаконний «референдум». Під дулами російських автоматів відбулося показове знущання над українським суверенітетом і територіальною цілісністю. На весь світ Кремль продемонстрував свою зневагу до міжнародного права і принципів добросусідства. І отримав законне покарання, яке і сьогодні стримує його ворожі апетити, а також невпинно наближає день повернення Криму під український суверенітет!

    Цивілізований світ не визнав і не визнає результати голосування на незаконному російському «референдумі». Як і не визнає незаконної анексії Росією українського півострова!

    Глибоко вдячний всім нашим міжнародним партнерам за незламну позицію невизнання незаконної анексії Криму, протидію повзучій окупації акваторій Чорного і Азовського морів та тверду підтримку української боротьби за відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави.

    Наша боротьба триває. Крим – це Україна!

    Джерело: блог Петра Порошенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Крим Росія
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