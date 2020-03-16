Шість років тому Росія влаштувала в Криму свій незаконний «референдум»

Наша боротьба триває. Крим – це Україна!

Цивілізований світ не визнав і не визнає результати голосування на незаконному російському «референдумі»

Шість років тому російський агресор влаштував на нашій кримській землі свій незаконний «референдум». Під дулами російських автоматів відбулося показове знущання над українським суверенітетом і територіальною цілісністю. На весь світ Кремль продемонстрував свою зневагу до міжнародного права і принципів добросусідства. І отримав законне покарання, яке і сьогодні стримує його ворожі апетити, а також невпинно наближає день повернення Криму під український суверенітет!

Цивілізований світ не визнав і не визнає результати голосування на незаконному російському «референдумі». Як і не визнає незаконної анексії Росією українського півострова!

Глибоко вдячний всім нашим міжнародним партнерам за незламну позицію невизнання незаконної анексії Криму, протидію повзучій окупації акваторій Чорного і Азовського морів та тверду підтримку української боротьби за відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Наша боротьба триває. Крим – це Україна!

Джерело: блог Петра Порошенка

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