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    Найбільший Олімпійський прапор. У Мукачево встановлено рекорд України

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    Прапор-рекордсмен має довжину 32 метри та ширину 1,5 метра - Найбільший Олімпійський прапор. У Мукачево встановлено рекорд України
    Прапор-рекордсмен має довжину 32 метри та ширину 1,5 метра
    Фото: suspilne.media

    Прапор для олімпійців розгорнули 30 учнів спортивної школи

    У Мукачеві розгорнули найбільший Олімпійський прапор довжиною 32 метри та шириною 1,5 метра, встановивши таким чином рекорд України. Про це «Суспільному» повідомив президент національного реєстру рекордів України Валентин Щербачов.

    Захід організували 17 липня на стадіоні Мукачівської дитячо-юнацької спортивної школи. На ньому були присутні представники книги рекордів України. Прапор для олімпійців розгорнули 30 учнів спортивної школи. Після встановлення рекорду, на прапорі свої побажання для спортсменів могли написати всі охочі.

    Прапор пошила мукачівка Оксана Герц, їй допомагали ще троє жінок.

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    Найбільший Олімпійський прапор. У Мукачево встановлено рекорд України
    Найбільший Олімпійський прапор. У Мукачево встановлено рекорд України
    Фото: suspilne.media

    Раніше у селищі Чинадієво, що на Закарпатті, влаштували свято «Графський кітлик», під час якого кондитерка Любов Керецман виготовила два рекордні смаколики. Один кіфлик важить 8 кілограмів 400 грамів, а інший – 9 кілограмів 200 грамів.

    Теги: книги прапор рекорд президент час
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    Найбільший Олімпійський прапор. У Мукачево встановлено рекорд України