Найбільший Олімпійський прапор. У Мукачево встановлено рекорд України

Прапор для олімпійців розгорнули 30 учнів спортивної школи

У Мукачеві розгорнули найбільший Олімпійський прапор довжиною 32 метри та шириною 1,5 метра, встановивши таким чином рекорд України. Про це «Суспільному» повідомив президент національного реєстру рекордів України Валентин Щербачов.

Захід організували 17 липня на стадіоні Мукачівської дитячо-юнацької спортивної школи. На ньому були присутні представники книги рекордів України. Прапор для олімпійців розгорнули 30 учнів спортивної школи. Після встановлення рекорду, на прапорі свої побажання для спортсменів могли написати всі охочі.

Прапор пошила мукачівка Оксана Герц, їй допомагали ще троє жінок.

Раніше у селищі Чинадієво, що на Закарпатті, влаштували свято «Графський кітлик», під час якого кондитерка Любов Керецман виготовила два рекордні смаколики. Один кіфлик важить 8 кілограмів 400 грамів, а інший – 9 кілограмів 200 грамів.