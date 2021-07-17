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    «Дезінформація про коронавірус у соцмережах вбиває людей», – президент США

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    Білий дім підсилює тиск на компанії, що працюють у соціальних мережах, з метою боротьби з дезінформацією - «Дезінформація про коронавірус у соцмережах вбиває людей», – президент США

    Білий дім підсилює тиск на компанії, що працюють у соціальних мережах, з метою боротьби з дезінформацією

    Фото ВВС

    У Facebook заявили, що роблять «агресивні дії» для захисту здоров’я населення.

    Президент США Джо Байден вважає, що поширення дезінформації про коронавірус у соціальних мережах «вбиває людей».

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС.

    Байден відповідав на питання репортера про передбачувану роль «платформ на зразок Facebook» у розповсюдженні брехливих повідомлень про вакцини та пандемію.

    «Вони вбивають людей, – сказав Байден. – Єдина пандемія, яка у нас є, – серед нещеплених».

    Як зазначає видання, Білий дім підсилює тиск на компанії, що працюють у соціальних мережах, з метою боротьби з дезінформацією.

    У Facebook заявили, що роблять «агресивні дії» для захисту здоров’я населення.

    Представники охорони здоров’я США попередили, що нинішній сплеск смертності та інфекцій від коронавірусу в країні вражає виключно нещеплені спільноти.

    Раніше, у п’ятницю, прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Facebook та інші платформи не роблять достатньо для боротьби з дезінформацією про вакцини. У свою чергу представник Facebook Кевін Макалістер сказав, що компанія «не відволікатиметься на звинувачення, які не підтверджені фактами».

    Нагадаємо, станом на 17 липня 2021 року в Україні зафіксовано 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 41, медпрацівників – 9.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 438 осіб, летальних випадків – 16, одужало – 676 осіб.

    Теги: США Facebook президент хвороби населення дезінформація коронавірус
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    «Дезінформація про коронавірус у соцмережах вбиває людей», – президент США