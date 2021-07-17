«Дезінформація про коронавірус у соцмережах вбиває людей», – президент США
Білий дім підсилює тиск на компанії, що працюють у соціальних мережах, з метою боротьби з дезінформацією
У Facebook заявили, що роблять «агресивні дії» для захисту здоров’я населення.
Президент США Джо Байден вважає, що поширення дезінформації про коронавірус у соціальних мережах «вбиває людей».
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС.
Байден відповідав на питання репортера про передбачувану роль «платформ на зразок Facebook» у розповсюдженні брехливих повідомлень про вакцини та пандемію.
«Вони вбивають людей, – сказав Байден. – Єдина пандемія, яка у нас є, – серед нещеплених».
Як зазначає видання, Білий дім підсилює тиск на компанії, що працюють у соціальних мережах, з метою боротьби з дезінформацією.
У Facebook заявили, що роблять «агресивні дії» для захисту здоров’я населення.
Представники охорони здоров’я США попередили, що нинішній сплеск смертності та інфекцій від коронавірусу в країні вражає виключно нещеплені спільноти.
Раніше, у п’ятницю, прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Facebook та інші платформи не роблять достатньо для боротьби з дезінформацією про вакцини. У свою чергу представник Facebook Кевін Макалістер сказав, що компанія «не відволікатиметься на звинувачення, які не підтверджені фактами».
Нагадаємо, станом на 17 липня 2021 року в Україні зафіксовано 591 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 41, медпрацівників – 9.
Також за минулу добу госпіталізовано – 438 осіб, летальних випадків – 16, одужало – 676 осіб.