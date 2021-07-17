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    «Подякуй, що я тобі не ввалив». Нардеп Камельчук ледь не побився із ексміністром Розенком у прямому ефірі

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    Між посадовцями почалася штовханина, їх намагалися розборонити ведучі і гості студії - «Подякуй, що я тобі не ввалив». Нардеп Камельчук ледь не побився із ексміністром Розенком у прямому ефірі
    Між посадовцями почалася штовханина, їх намагалися розборонити ведучі і гості студії
    Фото: скріншот із відео телеканалу «Наш»

    Нардеп та колишній посадовець посперечалися через ціни на комунальні послуги

    Нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук ледь не побився з ексміністром соціальної політики Павлом Розенком через питання тарифів на комунальні послуги. Інцидент стався в прямому ефірі телеканалу «Наш».

    Розенко дорікнув Камельчук, що президент Володимир Зеленський обіцяв знизити тарифи на комуналку в два рази, хоча, за словами ексміністра, вартість газу за останній рік зросла втричі.

    Після цих слів «слуга» Камельчук розлютився.

    «Яке в три рази? Павло, Ви з неба впали?», – запитав він.

    У відповідь на це Розенко закликав Камельчук «закрити рот і мовчати». Між посадовцями почалася штовханина, їх намагалися розборонити ведучі і гості студії.

    «Коли нема чого сказати – починається психоз», – заявив Розенко. У відповідь на це Камельчук запропонував колишньому чиновнику сказати «спасибі», що йому «не ввалили».

    – Ти подякуй, що я тобі не ввалив, свиня, – сказав він.

    Після цього нардеп покинув студію.

    Раніше Юрій Камельчук та народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич мало не побилися в прямому ефірі програми на телеканалі «Україна 24».

    Крім того, «Слуга» Камельчук танцював у Червонограді, де шахтарям не платять гроші.

    Як відомо, нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук, який раніше робив заяви про те, що коронавірусна інфекція – «вигадана», виступив у ПАРЄ на тему Covid-паспортів та сертифікатів.

    Також Юрій Камельчук поскандалив із блогерами програми «Зупини лося» через порушення правил парковки під Верховною Радою.

    Зазначимо, Юрій Камельчук влаштував скандал у кулуарах з’їзду партії через неправильний бейджик. Пізніше він повідомив, що непорозуміння вичерпане.

    Теги: тарифи депутат гроші ПАРЄ ціни партії Володимир Зеленський Україна президент послуги
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    «Подякуй, що я тобі не ввалив». Нардеп Камельчук ледь не побився із ексміністром Розенком у прямому ефірі