«Подякуй, що я тобі не ввалив». Нардеп Камельчук ледь не побився із ексміністром Розенком у прямому ефірі

Між посадовцями почалася штовханина, їх намагалися розборонити ведучі і гості студії

Нардеп та колишній посадовець посперечалися через ціни на комунальні послуги

Нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук ледь не побився з ексміністром соціальної політики Павлом Розенком через питання тарифів на комунальні послуги. Інцидент стався в прямому ефірі телеканалу «Наш».

Розенко дорікнув Камельчук, що президент Володимир Зеленський обіцяв знизити тарифи на комуналку в два рази, хоча, за словами ексміністра, вартість газу за останній рік зросла втричі.

Після цих слів «слуга» Камельчук розлютився.

«Яке в три рази? Павло, Ви з неба впали?», – запитав він.

У відповідь на це Розенко закликав Камельчук «закрити рот і мовчати». Між посадовцями почалася штовханина, їх намагалися розборонити ведучі і гості студії.

«Коли нема чого сказати – починається психоз», – заявив Розенко. У відповідь на це Камельчук запропонував колишньому чиновнику сказати «спасибі», що йому «не ввалили».

– Ти подякуй, що я тобі не ввалив, свиня, – сказав він.

Після цього нардеп покинув студію.

Раніше Юрій Камельчук та народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич мало не побилися в прямому ефірі програми на телеканалі «Україна 24».

Крім того, «Слуга» Камельчук танцював у Червонограді, де шахтарям не платять гроші.

Як відомо, нардеп від «Слуги народу» Юрій Камельчук, який раніше робив заяви про те, що коронавірусна інфекція – «вигадана», виступив у ПАРЄ на тему Covid-паспортів та сертифікатів.

Також Юрій Камельчук поскандалив із блогерами програми «Зупини лося» через порушення правил парковки під Верховною Радою.

Зазначимо, Юрій Камельчук влаштував скандал у кулуарах з’їзду партії через неправильний бейджик. Пізніше він повідомив, що непорозуміння вичерпане.