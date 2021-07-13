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    На Закарпатті встановили кулінарний рекорд (фото)

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    Професійні кондитери, кухарі та аматори також представили й іншу свою випічку - На Закарпатті встановили кулінарний рекорд (фото)
    Професійні кондитери, кухарі та аматори також представили й іншу свою випічку
    Фото з відкритих джерел

    Кондитерка розповіла, що смакувати кіфликами – давня традиція, яка бере початок з XIII-XIV століття

    У селищі Чинадієво, що на Закарпатті, влаштували свято «Графський кітлик», під час якого кондитерка Любов Керецман виготовила два рекордні смаколики. Про це інформує Karpat.in.ua.

    Один кіфлик важить 8 кілограмів 400 грамів, а інший – 9 кілограмів 200 грамів.

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    На Закарпатті встановили кулінарний рекорд (фото)
    На Закарпатті встановили кулінарний рекорд (фото)
    На Закарпатті встановили кулінарний рекорд (фото)

    Такі масштаби в результаті потягнули на рекорд України. Офіційне вимірювання показало, що в одного кіфлика довжина 202 см, а в іншого – 215,1 см.

    Кондитерка розповіла, що смакувати кіфликами – давня традиція, яка бере початок з XIII-XIV століття. Особливо була актуальною в лицарській культурі.

    Професійні кондитери, кухарі та аматори також представили й іншу свою випічку.

    Гості отримали задоволення і від концертної програми, а також мали змогу відвідати ярмарок.

    Відомо, що «Графський кіфлик» планують зробити традиційним та більш масштабним. А от своєю першою спробою святкування в Чинадієві цілком задоволені.

    Додамо, що нову унікальну страву під назвою «Kyiv Pie» було презентовано у столиці.

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    Теги: Закарпаття культура рекорд кулінар
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    На Закарпатті встановили кулінарний рекорд (фото)