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    Події в Україні

    Поблизу кордону з Румунією знайшли застреленим прикордонника

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    На Буковині біля кордону з Румунією знайшли тіло застреленого прикордонника - Поблизу кордону з Румунією знайшли застреленим прикордонника
    На Буковині біля кордону з Румунією знайшли тіло застреленого прикордонника
    фото з відкритих джерел

    Загиблий перебував на чергуванні

    У Чернівецькій області поблизу українсько-румунського кордону виявили тіло 19-річного військовослужбовця. Про це повідомляє місцеве видання molbuk.ua.

    Речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко розповів, що тіло прикордонника без ознак життя виявили у п’ятницю ввечері.

    За попередніми даними, військовослужбовця виявили з вогнепальним пораненням, яке несумісне з життям.

    «На місце події викликано карету швидкої допомоги, поінформовано представників правоохоронних органів. Також, на місці події працювала група офіцерів управління прикордонного загону», – повідомив Бровко.

    За інформацією керівництва прикордонного підрозділу, військовослужбовець строкової служби характеризувався позитивно, каже речник загону.

    «Про деталі даного інциденту буде повідомлено пізніше, після з’ясування всіх обставин даної події, виключно з дозволу слідчих органів», – повідомив С. Бровко.

    На місці працюють судмедексперти та криміналісти. Поліцейські розглядають декілька версій події, зокрема самогубство, сказала Суспільному речниця поліції Тетяна Андрійчук.

    До слова, у серпні у Чернівецькій області під час несення служби загинув 24-річний прикордонник Сергій Чіпак. Його тіло з вогнепальним пораненням знайшли товариші по службі.

    Теги: прикордонники смерть Чернівецька область
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    Поблизу кордону з Румунією знайшли застреленим прикордонника