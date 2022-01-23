Поблизу кордону з Румунією знайшли застреленим прикордонника

На Буковині біля кордону з Румунією знайшли тіло застреленого прикордонника

Загиблий перебував на чергуванні

У Чернівецькій області поблизу українсько-румунського кордону виявили тіло 19-річного військовослужбовця. Про це повідомляє місцеве видання molbuk.ua.

Речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко розповів, що тіло прикордонника без ознак життя виявили у п’ятницю ввечері.

За попередніми даними, військовослужбовця виявили з вогнепальним пораненням, яке несумісне з життям.

«На місце події викликано карету швидкої допомоги, поінформовано представників правоохоронних органів. Також, на місці події працювала група офіцерів управління прикордонного загону», – повідомив Бровко.

За інформацією керівництва прикордонного підрозділу, військовослужбовець строкової служби характеризувався позитивно, каже речник загону.

«Про деталі даного інциденту буде повідомлено пізніше, після з’ясування всіх обставин даної події, виключно з дозволу слідчих органів», – повідомив С. Бровко.

На місці працюють судмедексперти та криміналісти. Поліцейські розглядають декілька версій події, зокрема самогубство, сказала Суспільному речниця поліції Тетяна Андрійчук.

До слова, у серпні у Чернівецькій області під час несення служби загинув 24-річний прикордонник Сергій Чіпак. Його тіло з вогнепальним пораненням знайшли товариші по службі.