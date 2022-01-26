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    МВС проведе масові навчання для цивільних на випадок надзвичайної ситуації

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    В Україні перевірять роботу систем цивільної безпеки в населених пунктах - МВС проведе масові навчання для цивільних на випадок надзвичайної ситуації
    В Україні перевірять роботу систем цивільної безпеки в населених пунктах
    фото: mvs.gov.ua

    Навчання будуть у різних регіонах, підготовку заходів уже розпочали

    Міністерство внутрішніх справ України проведе в різних регіонах країни навчання для населення на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Про це повідомляється на сайті МВС із посланням на міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

    Монастирський зазначив, що в Україні перевірять роботу систем цивільної безпеки в населених пунктах.

    «До навчань будуть залучені кращі фахівці та інструктори ДСНС, НПУ, НГУ та ДПСУ. Акцент буде зроблено на питанні безпеки поводження з вибухонебезпечними предметами. Всі інструктори проходили потужні навчання за кордоном у Британії, США, Канаді, Польщі та інших країнах», – сказав Монастирський.

    Т.в.о. голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук повідомив, що ДСНС уже розпочала підготовку до цих навчань.

    «В онлайн-режимі було зібрано Державну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для того, щоб органи влади на місцях глибше зрозуміли зміст навчань. Разом ми проговорили основні питання: оповіщення, порядок використання захисних споруд, евакуацію. Все це найелементарніше, що потрібно для нормального функціонування системи цивільного захисту», – зазначив Крук.

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    Теги: МВС ДСНС навчання населення Сергій Крук
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    МВС проведе масові навчання для цивільних на випадок надзвичайної ситуації