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    Новини

    До Києва прибули захисники Маріуполя, яких повернули з полону

    У ніч на 1 липня приїхала лише частина звільнених бійців - До Києва прибули захисники Маріуполя, яких повернули з полону

    У ніч на 1 липня приїхала лише частина звільнених бійців

    фото: пресслужба спілка журналістів

    18 бійців прикордонної служби потрапили до лікарні

    У ніч на 1 липня до Києва приїхали захисники Маріуполя, яких звільнили з російського полону під час обміну військовополонених 29 червня. Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.

    Зазначається, що 18 бійців прикордонної служби доправили до шпиталю.

    «У ніч на 1 липня до Києва привезли частину захисників Маріуполя, яких звільнили під час обміну військовополонених 29 червня. Тоді з полону під час наймасштабнішого обміну від початку вторгнення звільнили 144 українських бійців.

    До шпиталю доправили 18 бійців прикордонної служби, звільнених із полону», – зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, 30 червня у Києві попрощалися з загиблими бійцями полку «Азов» Віталієм Красовським з позивним «Крос» і Даниїлом Рибальченком з позивним «Риба».

    29 червня Україна визволила з полону 144 захисника: серед них – бійці «Азовсталі».

    Як раніше повідомлялося, заступник командира «Азова» Святослав Паламар (позивний «Калина») та командир 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський (позивний «Волина») перебували у СІЗО «Лефортово» у Москві.

    Нагадаємо, раніше пропагандистські видання РФ повідомили, що Святослав Паламар і Сергій Волинський етаповані на територію Російської Федерації. Вказувалося, що командирів «Азова» етапували на російську територію нібито для «слідчих дій».

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Азов полон Україна окупація #stoprussia
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    До Києва прибули захисники Маріуполя, яких повернули з полону