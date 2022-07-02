До Києва прибули захисники Маріуполя, яких повернули з полону

У ніч на 1 липня приїхала лише частина звільнених бійців

18 бійців прикордонної служби потрапили до лікарні

У ніч на 1 липня до Києва приїхали захисники Маріуполя, яких звільнили з російського полону під час обміну військовополонених 29 червня. Про це повідомляє Національна спілка журналістів України.

Зазначається, що 18 бійців прикордонної служби доправили до шпиталю.

«У ніч на 1 липня до Києва привезли частину захисників Маріуполя, яких звільнили під час обміну військовополонених 29 червня. Тоді з полону під час наймасштабнішого обміну від початку вторгнення звільнили 144 українських бійців.

До шпиталю доправили 18 бійців прикордонної служби, звільнених із полону», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 30 червня у Києві попрощалися з загиблими бійцями полку «Азов» Віталієм Красовським з позивним «Крос» і Даниїлом Рибальченком з позивним «Риба».

29 червня Україна визволила з полону 144 захисника: серед них – бійці «Азовсталі».

Як раніше повідомлялося, заступник командира «Азова» Святослав Паламар (позивний «Калина») та командир 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський (позивний «Волина») перебували у СІЗО «Лефортово» у Москві.

Нагадаємо, раніше пропагандистські видання РФ повідомили, що Святослав Паламар і Сергій Волинський етаповані на територію Російської Федерації. Вказувалося, що командирів «Азова» етапували на російську територію нібито для «слідчих дій».