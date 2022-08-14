Розвідка дізналася, хто віддає накази обстрілювати українські міста

Українська розвідка дізналася, хто віддає накази обстрілювати України зі стратегічних бомбардувальників

Окупанти намагаються приховати свою участь у ракетних обстрілах території України

Ракетні обстріли України здійснюють рашисти, які дислокуються у двох військових частинах на території країни-агресора. Про повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Це 52 важкий бомбардувальний авіаційний полк (Шайковка, Калузька обл.) та 121 важкий бомбардувальний авіаційний полк (Енгельс, Саратовська обл.) 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (Енгельс). Рашисти б’ють по українських містах крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101 з літаківТу-22М3 та Ту-160.

Українські розвідники виявили, що рашистські військові намагаються приховати свою участь у цих злочинах: «Здійснюючи підкупи та пропонуючи хабарі окупанти намагаються прибрати відомості про себе з бойових наказів та розпоряджень».

Тому Головне управління розвідки вирішило оприлюднити особисті дані командного складу вищезгаданих військових частин:

командир 22 полку – гвардії полковник Микола Варпахович;

командир 121 полку – гвардії полковник Олег Скітський;

помічник штурмана авіаційної ескадрильї на Ту-160 (121 полк) – капітан Сергій Сергійович Соколов;

помічник командира корабля авіаційного загону авіаційної ескадрильї на Ту-160 (121 полк) – старший лейтенант БУДКО Станіслав Анатолійович;

заступник командира 52 полку з воєнно-політичної роботи – підполковник Іван Субботін.

Нагадаємо, що рашисти обстрілюють українські міста з території Каспійського моря.

Міністерство закордонних справ України закликало держави Каспійського регіону докласти максимальних зусиль, аби змусити РФ дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов'язань, зокрема Конвенції про правовий статус Каспійського моря.