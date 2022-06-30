Повітряні удари РФ: Україна звернулась до держав Каспійського моря

Росія регулярно обстрілює Україну з Каспійського моря

Україна закликає держави Каспійського моря змусити Російську Федерацію припинити здійснювати повітряні удари по Україні з цього регіону. Про це йдеться у заяві МЗС України.

«Україна закликає держави Каспійського регіону докласти максимальних зусиль, аби змусити РФ дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов'язань, зокрема Конвенції про правовий статус Каспійського моря», – наголошується у заяві.

Як відзначили українські дипломати, пункт 2 статті 3 конвенції передбачає «використання Каспійського моря в мирних цілях, перетворення його в зону миру, добросусідства і співробітництва, вирішення усіх питань пов’язаних з Каспійським морем мирними засобами».

«Наголошуємо, що ракетні удари, які завдає Росія по об’єктах цивільної інфраструктури українських міст з регіону Каспію, грубо порушують положення конвенції», –констатують в МЗС.

У відомстві нагадали, що 29 червня в Туркменістані відбувся Шостий каспійський саміт за участю глав Азербайджану, Ірану, Казахстану, Туркменістану та РФ.

«Закликаємо країни-учасниці конвенції спонукати Росію припинити використання акваторії Каспійського моря для продовження збройної агресії проти України, а також унеможливити подальшу мілітаризацію регіону та втягування його у збройний конфлікт», –сказано у заяві.

Нагадаємо, Київ обстрілювали літаки з Каспійського моря: перехоплено розмову пілотів. Також 5 червня російські загарбники атакували ракетами столицю України, які були випущені з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря.