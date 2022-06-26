Київ обстрілювали літаки з Каспійського моря: перехоплено розмову пілотів

Бомбардувальники злітали з Астрахані

Окупанти обстріляли Київ із літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тисячі кілометрів. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Бомбардувальники злітали з Астрахані. Пуск ракет відбувався над Каспійським морем.

«Таких ракет було випущено від чотирьох до шести, наша ППО спрацювала, частину збили», – уточнив Ігнат.

Також ЗМІ оприлюднили запис перемовин пілотів, які, швидше за все, здійснили сьогодні ракетний обстріл столиці.

Нагадаємо, із будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, евакуювали 25 мешканців.

Госпіталізували загалом чотирьох постраждалих. В тому числі, семирічну дівчинку, яку дістали з-під завалів, а згодом врятували і її маму.

У житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.

Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва.

Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.



