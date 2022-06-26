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    Новини

    Київ обстрілювали літаки з Каспійського моря: перехоплено розмову пілотів

    Ракета рашистів влучила в столичну багатоповерхівку - Київ обстрілювали літаки з Каспійського моря: перехоплено розмову пілотів
    Ракета рашистів влучила в столичну багатоповерхівку
    фото: ДСНС України

    Бомбардувальники злітали з Астрахані

    Окупанти обстріляли Київ із літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тисячі кілометрів. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

    Бомбардувальники злітали з Астрахані. Пуск ракет відбувався над Каспійським морем.

    «Таких ракет було випущено від чотирьох до шести, наша ППО спрацювала, частину збили», – уточнив Ігнат.

    Також ЗМІ оприлюднили запис перемовин пілотів, які, швидше за все, здійснили сьогодні ракетний обстріл столиці.

    Нагадаємо, із будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, евакуювали 25 мешканців.

    Госпіталізували загалом чотирьох постраждалих. В тому числі, семирічну дівчинку, яку дістали з-під завалів, а згодом врятували і її маму.

    У житловому будинку в Шевченківському районі, куди влучила ракета, тривають пошуково-рятувальні роботи. Під завалами є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували.

    Радник глави МВС Антон Геращенко повідомив про першого загиблого через ракетний удар по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва.

    Як відомо, вранці 26 червня у Києві пролунали вибухи. Мешканці міста повідомляли про кілька гучних звуків.

    Також депутат Олексій Гончаренко повідомив, що в Шевченківському районі у людей побились вікна та потріскалися підвіконня. В одному з будинків пожежа.

    За його даними, по Київській області і столиці попередньо було випущено 14 ракет.

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    Теги: пожежа росія МВС окупанти ЗМІ Київ ЗСУ депутат Антон Геращенко війна Олексій Гончаренко УДАР обстріл Україна ракета окупація радник #stoprussia
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    Київ обстрілювали літаки з Каспійського моря: перехоплено розмову пілотів