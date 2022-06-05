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    Новини

    Летіла з Каспійського моря: військові показали збиту на Київщині ракету (фото)

    Російська ракета летіла з Каспійського моря - Летіла з Каспійського моря: військові показали збиту на Київщині ракету (фото)
    Російська ракета летіла з Каспійського моря
    фото: Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ

    Українські військові показали фото збитої на Київщині ракети, яку сьогодні окупанти випустили з Каспійського моря

    Сьогодні, 5 червня, близько шостої години ранку російські загарбники атакували ракетами столицю України. Як повідомили наші військові, ракети були випущені з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря.

    «Близько 06:00 військовослужбовцями підрозділу зенітних ракетних військ повітряного командування «Центр» їх було виявлено та обстріляно – знищена одна крилата ракета. За попередніми даними рашисти здійснили пуски ракет з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні вранці російські загарбники атакували столицю України ракетами. Внаслідок удару постраждала одна людина, жертв немає. Зранку над Обухівським районом силами протиповітряної оборони була збита ворожа ракета.

    В Офісі президента назвали такі дії Росії метою «знищити якомога більше українців» й додали: кожен такий акт тероризму має отримувати жорстку відповідь від європейських столиць.

    Теги: росія окупанти Київ війна військові Україна ракета окупація #stoprussia
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    Летіла з Каспійського моря: військові показали збиту на Київщині ракету (фото)