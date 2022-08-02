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Рашистські бомбардувальники випустили шість ракет з Каспійського моря

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 17:40 glavcom.ua
Рашистські бомбардувальники випустили шість ракет з Каспійського моря

Ракета пролетіла над Вінницькою областю

Моніторингові групи повідомляють про запуск шести ракет x-101 з акваторії Каспійського моря. Відомо, що ракети випустили з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс. 

Також повідомляється, що сили ППО збили частину ракет у Миколаївській області.

Очевидці повідомляють про проліт ракети над Вінницькою областю.

Ракета Х-101 – стратегічна крилата ракета класу «повітря – земля» з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. За результатами випробувань ракета має кругове імовірне відхилення (КІВ) 7 м на дальності 5500 км. Теоретично ракета здатна знищувати рухомі цілі з точністю влучення до 10 м.

Ракета виконана на новій технологічній основі, має, згідно із заявами російських чиновників, виключно російське комплектування. Використовує комбіновану систему наведення: інерційна система з оптико-електронною корекцією; на кінцевій ділянці використовується головка самонаведення. Може отримувати комплексну інформацію і за маршрутом, і за координатами цілі. На відміну від ракет попереднього покоління є принципова можливість зміни цілі, коли ракета вже летить.

Нагадаємо, що у всіх підконтрольних Україні областях оголошена повітряна тривога.

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – будьте в укриттях.

Додамо, що столична влада прийняла рішення, яке зобов’язує весь наземний транспорт зупинятися під час повітряної тривоги. Коли лунатиме сирена, людям доведеться виходити з тролейбусів та маршруток і бігти до найближчого укриття.

Теги: війна росія Україна окупанти

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