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Розвідники опанували легендарний вертоліт «Чорний яструб» та показали його в дії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Розвідники опанували легендарний вертоліт «Чорний яструб» та показали його в дії
Black Hawk вже бере активну участь у бойових діях, в тому числі на території ворога
фото з відкритих джерел

Американський вертоліт вражає своєю надійністю та легкістю в експлуатації

Бійці Головного управління розвідки опанували та використовують в бойових діях легендарний американський вертоліт Black Hawk – «Чорний яструб». Відповідне відео розвідники оприлюднили у Telegram.

Днями на одному з напрямків фронту відбулися чергові тренування спецпідрозділів ГУР МО зі взаємодії з багатоцільовим гвинтокрилом Black Hawk. Спецпризначенці відпрацювали десантування бойових груп на поле бою, евакуацію, висадку з десантних тросів, а також нічні польоти. Як відзначають і бійці і пілоти вертольоту, ця бойова машина значно випереджає радянські аналоги Мі-8 та Мі-24 практично за всіма характеристиками.

«Вертоліт вражає своєю надійністю, легкістю в експлуатації та бойовою живучістю», – розповідає бортінженер. За його словами, українські екіпажі освоїли «Black Hawk» надзвичайно швидко – за лічені години. «Маючи досвід експлуатації Мі-8 та Мі-24, на «Чорному яструбі» ми полетіли в перший день, як його отримали. Просто сіли і виконали переліт», – розповідає льотчик.

Як відзначають оборонці, «Black hawk» в рази маневреніший за Мі-8, значно кращий у керованості, виграє за швидкістю горизонтального польоту. Вертоліт здатен перебувати в польоті безперервно близько трьох годин, з легкістю може подолати відстань понад 600 кілометрів.

Даний тип вертольоту призначений для стрільби керованими і некерованими ракетами типу «Hellfire», а також призначений для підтримки піхоти та перевезення різноманітних вантажів. Для розвантаження групи з 12 бійців та евакуації іншої з поля бою вертольоту потрібно 3-4 секунди.

«За останній рік рівень наших пілотів колосально виріс. Наразі Україна з легкістю може прийняти близько сотні багатоцільових вертольотів типу «Black hawk», близько 50 ударних вертольотів типу «Apache», а також близько 40-60 вантажних вертольотів типу «Chinook». Таку кількість ми могли би прийняти з мінімальним часом на перенавчання наших пілотів», – запевняє перший пілот вертольоту з позивним «Маестро».

Як зазначив Маестро, цей Black Hawk вже бере активну участь у бойових діях, в тому числі на території ворога.

Раніше розвідка показала, як українські пілоти літали до оточеного Маріуполя. Було здійснено сім бойових вильотів 16 вертольотами армійської авіації. 64 поранених евакуйовано, 72 бійці десантовано, 30 тонн вантажу доставлено.

Нагадаємо, Хорватія планує передати Україні гелікоптери Мі-8

 

 

Теги: вертоліт Україна льотчик перевезення пілот відео

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