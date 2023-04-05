ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52

Воїни ліквідували ворожий вертоліт на східному напрямку

Сьогодні, 5 квітня, українські захисники знищили російський гелікоптер Ка-52. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Як зазначається, воїни ліквідували ворожий вертоліт на східному напрямку.

«На східному фронті наші воїни знищили російський вертоліт Ка-52. Вистоїмо і переможемо», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, триває 406-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.