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ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52
фото ілюстративне

Воїни ліквідували ворожий вертоліт на східному напрямку

Сьогодні,  5 квітня, українські захисники знищили російський гелікоптер Ка-52. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Як зазначається, воїни ліквідували ворожий вертоліт на східному напрямку.

«На східному фронті наші воїни знищили російський вертоліт Ка-52. Вистоїмо і переможемо», – йдеться у повідомленні.

Раніше Журналісти показали роботу американської реактивної артилерійської системи M142 Himars на Луганщині.

Нагадаємо, триває 406-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

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Теги: Генштаб вертоліт гелікоптер россия ворог Бахмут ЗСУ

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