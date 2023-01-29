Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На території «Азовсталі» окупанти облаштували вертолітну базу (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На території «Азовсталі» окупанти облаштували вертолітну базу (відео)
Зафіксовано близько десяти злетів вертольотів Мі-8 за день
фото ілюстративне

Російські окупанти нарощують військовий контингент у Маріуполі

У Маріуполі спостерігається військова активізація російських окупантів. Про це повідомив речник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Так, окупанти поновили рух вантажівок з «зубами дракона», боєприпасами та особовим складом на Бердянський напрям з Росії.

Крім того, висока вертолітна активність. «На території «Азовсталі» окупанти облаштували вертолітну базу. Гвинтокрили класу Мі-8. Щонайменш 10 злетів зафіксовано за світловий день. Пріоритетний напрям польотів – Запорізька область», – розповів Андрющенко.

Також окупанти нарощують військовий контингент. «В одному з селищ у напрямку с. Нікольське розміщено нових російських мобілізованих. Це третя точка (табір) «мобіків» на території Маріупольського району. Також розміщено військовий корпус росіян приблизно в кількості 3 тис. осіб в селищах в напрямку Волновахи. Розміщення як мобілізованих, так і військових проводиться шляхом заселення у пусті приватні будинки серед цивільного населення. Живий щит в пріоритеті», – повідомив Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово захопленому Маріупольському районі фіксують чергове прибуття мобілізованих військових РФ та розселення їх у закинутих пансіонатах.

Теги: війна окупанти росія Маріуполь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупантів розселили у закинутих пансіонатах
У Маріуполь прибула чергова партія російських військових
26 сiчня, 20:12
Наразі усі шість енергоблоків ЗАЕС зупинені
Окупанти планують подавати електроенергію із Запорізької АЕС до Росії – Генштаб
27 сiчня, 21:23
Росіяни завезли 800 поліцейських на окуповану територію Запорізької області
Кадровий голод і страх: окупанти привезли до Мелітополя 800 поліцейських
Вчора, 05:44
Із початку 2022 року окупанти ві не демонстрували спроможності проводити одночасні наступальні операції
Росія готує кілька великих наступів: аналітики ISW оцінили загрозу
Сьогодні, 06:29
Війська РФ готують наступ на Луганщині
Гайдай оцінив можливість нового наступу росіян на Луганщині
Сьогодні, 09:43
Харківщина, обстріл (архівне фото)
Окупанти обстріляли Харківщину: поранено жінку
Сьогодні, 09:54

Події в Україні

«Успішно» наступали: у Мелітополі та Токмаку лікарні переповнені пораненими
«Успішно» наступали: у Мелітополі та Токмаку лікарні переповнені пораненими
Енергетична тривога: яка ситуація зі світлом в Україні 29 січня
Енергетична тривога: яка ситуація зі світлом в Україні 29 січня
На території «Азовсталі» окупанти облаштували вертолітну базу (відео)
На території «Азовсталі» окупанти облаштували вертолітну базу (відео)
Окупанти обстріляли Харківщину: поранено жінку
Окупанти обстріляли Харківщину: поранено жінку
Гайдай оцінив можливість нового наступу росіян на Луганщині
Гайдай оцінив можливість нового наступу росіян на Луганщині
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Дагестанця, який викривав злочинні схеми ФСБ, збила машина у США
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
Сотні ворон «атакують» Києво-Печерську лавру: моторошне відео
9284
Масована атака по військових об’єктах в Ірані. Що відомо
7378
Депутатка Безугла вимагає вигнати Юлію Тимошенко з власної партії і виключити з фракції (документ)
5340
Захід прийняв рішення завершити війну в цьому році на полі бою

Новини

Нові санкції України проти Росії та масована атака на військові об’єкти Ірану: головне за ніч
Сьогодні, 07:28
Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
27 сiчня, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
27 сiчня, 18:25
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
27 сiчня, 16:55
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
27 сiчня, 15:21
План Б: як австрійці готуються до можливих блекаутів у країні
27 сiчня, 13:05

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту