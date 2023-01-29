На території «Азовсталі» окупанти облаштували вертолітну базу (відео)

Зафіксовано близько десяти злетів вертольотів Мі-8 за день

Російські окупанти нарощують військовий контингент у Маріуполі

У Маріуполі спостерігається військова активізація російських окупантів. Про це повідомив речник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Так, окупанти поновили рух вантажівок з «зубами дракона», боєприпасами та особовим складом на Бердянський напрям з Росії.

Крім того, висока вертолітна активність. «На території «Азовсталі» окупанти облаштували вертолітну базу. Гвинтокрили класу Мі-8. Щонайменш 10 злетів зафіксовано за світловий день. Пріоритетний напрям польотів – Запорізька область», – розповів Андрющенко.

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Також окупанти нарощують військовий контингент. «В одному з селищ у напрямку с. Нікольське розміщено нових російських мобілізованих. Це третя точка (табір) «мобіків» на території Маріупольського району. Також розміщено військовий корпус росіян приблизно в кількості 3 тис. осіб в селищах в напрямку Волновахи. Розміщення як мобілізованих, так і військових проводиться шляхом заселення у пусті приватні будинки серед цивільного населення. Живий щит в пріоритеті», – повідомив Андрющенко.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово захопленому Маріупольському районі фіксують чергове прибуття мобілізованих військових РФ та розселення їх у закинутих пансіонатах.