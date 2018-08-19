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    Міноборони відреагувало на ДТП «Бука» у Києві

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    ДТП &laquo;Бука&raquo; в Києві - Міноборони відреагувало на ДТП «Бука» у Києві
    Фото: Yaroslaw Denega
    ДТП «Бука» в Києві

    Військові хочуть дізнатися обставини події

    Міністерство оборони України проводить службове розслідування через інцидент, що стався ввечері 18 серпня у центрі Києва з однією із бойових машин, що брала участь у репетиції параду до Дня Незалежності. Відповідне повідомленні оприлюднене на сайті військового відомства.

    Розслідування має з’ясувати обставини події.

    Зазначимо, військова машина врізалася в будівлю бізнес-центру Astarte, розташованому за адресою Ярославська, 58.

    Раніше у центрі Києва пройшла репетиція військового параду до Дня Незалежності. Зокрема, вулицею пройшла важка техніка.

    У суботу, 18 серпня, з 16:45 до 19:00 на час проведення тренування військового параду із проходженням механізованої колони військової техніки було внесено зміни у роботу громадського транспорту.

    Нагадаємо, у ніч проти 17 серпня на Хрещатику відбулась репетиція параду до Дня незалежності, який відбудеться 24 серпня.

    У столиці відбудеться декілька артилерійських салютів з метою підготовки до параду на честь 27-ої річниці незалежності України.

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